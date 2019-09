Andersen Global breidt bereik in Londen uit

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global vervolgt haar uitbreiding in het Verenigd Koninkrijk nu Miles Dean, Zoe Wyatt en hun team zich aansluiten bij het Andersen Tax LLP-team in het Verenigd Koninkrijk. Deze aanvulling voegt nog meer diepte toe aan de groep in Londen en verbetert het vermogen van het team om holistisch met cliënten samen te werken en naadloze eersteklas service te bieden. Andersen Global is vertegenwoordigd op vijf locaties in het Verenigd Koninkrijk via aangesloten firma’s en samenwerkende bedrijven.

Miles en Zoe werkten hiervoor bij Milestone, dat opgericht werd in 2008 door Miles Dean en Zoe Wyatt binnenhaalde als partner in 2015. Als onderdeel van Andersen Tax LLP zullen deze partners een breed aanbod blijven bieden van internationale belastingservices aan bedrijven en particulieren, investeringsfondsen, en investeerders en ontwikkelaars in onroerend goed. Milestone tekende een samenwerkingsovereenkomst met Andersen Global in 2018 en de positieve impact van deze relatie heeft Miles, Zoe en hun team ertoe gebracht om nu toe te treden tot de aangesloten firma van Andersen Global in het Verenigd Koninkrijk.

“Het was zo belangrijk voor ons om te garanderen dat we gepositioneerd zijn om onze cliënten het beste te bieden. We kijken er naar uit om naadloze service en het voordeel van de expertise van de besten ter wereld te blijven bieden als onderdeel van de Andersen Global-familie,” zei Miles Dean, stichtend partner van Milestone en nu partner bij Andersen Tax LLP. “Ik waardeer het belang van samenwerking met gelijkgestemde partners wereldwijd, en onze tijd met Andersen Global, zowel als samenwerkend bedrijf en nu als onderdeel van de aangesloten firma in het Verenigd Koninkrijk, heeft aangetoond dat we de toewijding delen om kwaliteitsservice te bieden.”

“Het aantrekken van Miles en Zoe als partners in ons team is een natuurlijke ontwikkeling aangezien we meer dan twee jaar lang nauw met hen hebben samengewerkt. Als onderdeel van Andersen Tax LLP zal de aanvullende expertise en ervaring van het team onze hele groep een aanzienlijke impuls geven binnen de dynamische markt in het Verenigd Koninkrijk terwijl we ons nationale en internationale bereik uitbreiden,” zei George McCracken, kantoorleider-partner bij Andersen Tax LLP.

“Miles, Zoe en hun team brengen een unieke expertise en toewijding mee die zeker boven de rest uitsteekt. Het team belichaamt de eigenschappen waaraan we bij Andersen waarde hechten, zoals transparantie, eersteklas service en rentmeesterschap,” zei Mark Vorsatz, wereldwijd bestuursvoorzitter en CEO van Andersen. “Terwijl we capaciteiten voor cliënten in het Verenigd Koninkrijk blijven toevoegen en uitbreiden, bouwen we op de bestaande basis in de regio en tonen we onze toewijding aan het bieden van naadloze services over de hele wereld.”

