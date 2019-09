IDEMIA e Zwipe fazem parceria para oferecer uma plataforma disruptiva de cartão de pagamento biométrico

COURBEVOIE, França e OSLO, Noruega--(BUSINESS WIRE)--A IDEMIA, líder global em Identidade Aumentada e uma das maiores fabricantes de cartões de pagamento biométricos do mundo, e a Zwipe, empresa líder em tecnologia biométrica, assinaram um contrato exclusivo de parceria e distribuição no qual as duas empresas coinvestem no desenvolvimento de uma plataforma disruptiva de cartão de pagamento biométrico. A visão compartilhada das empresas é permitir a implementação em massa no mercado e o crescimento a longo prazo dos cartões de pagamento biométricos, oferecendo uma plataforma tecnológica que reduzirá significativamente a complexidade e o custo do processo de design e produção de cartões de pagamento biométricos, permitindo um caminho acelerado para volumes em massa que, em última análise, beneficiará os emissores e usuários de cartões.

Esse resultado é alcançado reduzindo drasticamente o número de componentes, integrando em um único chip as funções que anteriormente exigiam um Elemento Seguro, um Microcontrolador e mais de trinta componentes externos, todos montados em uma placa de circuito impresso flexível.

Os cartões que incorporam essa nova tecnologia estarão no mercado no segundo semestre de 2020, com uma implementação de alto volume a partir de 2021.

Falando sobre o acordo, Amanda Gourbault, vice-presidente executiva de atividades de Instituições Financeiras da IDEMIA, declarou: “Este é um projeto estratégico e de alto nível para o IDEMIA. Estamos muito entusiasmados com o que esta plataforma permitirá em termos de crescimento do mercado e penetração de cartões de pagamento biométricos. A IDEMIA tem o prazer de ter a Zwipe como parceira, uma empresa com um sólido portfólio de propriedade intelectual e uma rede global de clientes em expansão. Estamos confiantes de que nossa nova solução terá uma posição de liderança no mercado”.

A Zwipe terá direitos exclusivos no mundo todo para fornecer esta solução aos fabricantes de cartões de pagamento, wearables e outras soluções de pagamento, e a seus fornecedores, quando o produto estiver disponível. A IDEMIA é proprietária da tecnologia e venderá o F.CODE a seus clientes das instituições financeiras. Mais uma vez, ao fornecer o melhor de sua tecnologia e visão, a IDEMIA está impulsionando o crescimento do mercado de cartões biométricos.

Sobre esse grande desenvolvimento, André Løvestam, CEO da Zwipe, disse: “Estamos empolgados e orgulhosos por firmar uma parceria significativa com a IDEMIA, uma proeminente líder global da indústria. A plataforma representa um salto tecnológico que servirá como um catalisador para permitir a redução significativa dos custos biométricos dos cartões de pagamento, impulsionando o crescimento do mercado em massa e complementando nossos portfólios de produtos atuais e futuros. Esperamos poder oferecer esta plataforma para nossos clientes para continuar moldando o setor de pagamentos biométricos”.

Sobre a IDEMIA

A IDEMIA, líder mundial em Identificação Aumentada, proporciona um ambiente confiável que permite aos cidadãos e consumidores realizar suas atividades diárias (como pagar, conectar-se e viajar), tanto no espaço físico quanto no digital.

Proteger nossa identidade se tornou uma missão crítica no mundo em que vivemos hoje. Ao defender a Identidade Aumentada, uma identidade que garante privacidade, confiança e transações seguras, autenticadas e verificáveis, reinventamos a maneira como pensamos, produzimos, usamos e protegemos um de nossos maiores ativos - nossa identidade - seja para indivíduos ou para objetos, sempre e onde a segurança for importante. Fornecemos Identidade Aumentada para clientes internacionais dos setores Financeiro, Telecom, Identidade, Segurança Pública e IoT.

Com 13 mil funcionários no mundo todo, a IDEMIA atende clientes em mais de 180 países.

Para mais informações, acesse www.idemia.com / Siga @IDEMIAGroup no Twitter

Sobre a Zwipe

A Zwipe é uma fornecedora de soluções tecnológicas que habilita soluções de autenticação biométrica autônoma, sem bateria e muito baixo consumo. Juntamente com um ecossistema de parceiros, incluindo marcas globais em segurança, serviços financeiros e aplicativos de identificação, a Zwipe está “Making Convenience Secure™” para bancos, comerciantes e consumidores. Usando o reconhecimento avançado de impressões digitais, ao mesmo tempo em que protege as informações pessoais, as soluções da Zwipe abordam as armadilhas de roubo de dados inerentes aos métodos tradicionais de autenticação. Com sede em Oslo (Noruega), a Zwipe passou os últimos 10 anos desenvolvendo sua plataforma exclusiva de tecnologia de colheita de energia em combinação com soluções de segurança baseadas em padrões internacionais de infraestrutura. Para saber mais, acesse www.zwipe.com

