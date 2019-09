Upfield anuncia parceria estratégica com a Starling (Earthworm e Airbus) e empregará dados de satélite para validar seu compromisso com o não desmatamento

AMSTERDÃ--(BUSINESS WIRE)--A Upfield, importante produtora de produtos de base vegetal, anunciou hoje uma parceria com a Starling para assegurar seu apoio contínuo à visão da Upfield de um “Futuro melhor à base de vegetais” e impulsiona a inovação em abastecimento de ingredientes que protegem os preciosos ecossistemas do mundo e preserva nosso planeta para as próximas gerações.

Em resposta às mudanças climáticas e o devastador impacto do desmatamento, a Upfield tem o compromisso de se abastecer com ingredientes de maneira responsável, prestando especial atenção a óleo de palma, óleo e papel de soja, investigando parceiros para verificar a conformidade com as políticas da Upfield, mantendo sempre a transparência com a publicação de detalhes sobre as fontes dos ingredientes de seus produtos. A Upfield está comprometida em promover a transformação da indústria e assegurar que o desmatamento não ocorra em sua cadeia de abastecimento.

No início do ano, a Upfield assumiu o compromisso de abastecer-se integralmente com seu óleo de palma de fontes sustentáveis e fisicamente certificadas até dezembro de 2019; e hoje, a empresa pode anunciar que já atingiu essa meta. Todas as compras de óleo de palma feitas diretamente pela Upfield são hoje 100% certificadas fisicamente segundo os padrões RSPO.

“Este é um importante passo para cumprir os compromissos que assumimos em nossa política de óleo de palma”, declarou Sally Smith, chefe de sustentabilidade. “Assegurar que nos abasteçamos de ingredientes comprados diretamente de modo sustentável e responsável, particularmente onde há riscos de desmatamento, é uma prioridade para a Upfield. Mas ainda há muito a fazer.”

A Upfield se abastece com balanço de massa e óleo de palma segregado e certificado, e continuará trabalhando com fornecedores e produtores para aumentar a proporção do óleo de palma segregado utilizado em seus produtos.

A Upfield também compartilha da preocupação sobre a fabricação de produtos à base de soja e está atuando na busca de total transparência ao colaborar com líderes comunitários e especialistas externos. 95% do óleo de soja da Upfield é produzido com ingredientes cultivados nos Estados Unidos e no Canadá, e em cumprimento dos regulamentos ambientais locais. Os 5% restantes são obtidos da Europa e do Brasil, sempre em conformidade com a Zona de Moratória da Soja da Bacia Amazônica.

Além disso, a Upfield está anunciando hoje uma parceria com a Starling para utilizar sua inovadora plataforma tecnológica de monitoramento por satélite de modo a fortalecer ainda mais seus esforços de erradicação do desmatamento em sua cadeia de abastecimento. Criada pela Airbus e pela Earthworm, a Starling utiliza imagens de alta resolução e dados de radar para monitorar alterações na cobertura terrestre.

Ao mapear a localização de usinas de sua cadeia de abastecimento, a Upfield poder ver onde segue ocorrendo desmatamento. A Upfield realizará um piloto do sistema primeiramente na Indonésia, onde se localizam 50% de seu óleo de palma e 70% das usinas de risco elevado em sua cadeia de abastecimento. Em 2020, a empresa estenderá seu uso de modo a abranger toda a sua cadeia de abastecimento global de óleo de palma. E finalmente, ela utilizará as informações para verificar a conformidade e ajudar a enfrentar os riscos de desmatamento junto a seus fornecedores.

A transparência é essencial para assegurar cadeias de abastecimento sustentáveis, e a Upfield tem o compromisso de monitorar, verificar e agir com base nas informações que a Starling fornecerá. “Somente estando munidas de informações sobre desmatamento e cadeias de abastecimento, as empresas podem agir de modo proativo para combater o desmatamento e evidenciar seu progresso. Em última análise, isso é o que permite que consumidores e investidores vejam de fato quais empresas cumprem verdadeiramente o que dizem”, afirmou Bastien Sachet, diretor executivo da Earthworm Foundation.

SOBRE A UPFIELD

Na Upfield, tornamos as pessoas mais saudáveis e felizes com produtos de base vegetal nutritivos, com ótimo sabor e que são melhores para o planeta. Como uma empresa global de produtos de base vegetal, a Upfield é a maior produtora de pasta à base de vegetais e conta com mais de 60 marcas, entre elas, as emblemáticas Flora, Rama, Blue Band, Proactive, Becel, I Can’t Believe It’s Not Butter e Country Crock. Com sede em Amsterdã, Países Baixos, comercializamos nossos produtos em mais de 95 países e possuímos 17 fábricas em diferentes regiões do mundo. A empresa emprega mais de 3.500 colaboradores. Desde 1871, somos o principal nome na categoria de pastas, o que nos garante experiência, know-how e inspiração inigualáveis. Nós nos dedicamos a liderar nesta nova era, focados sempre em oferecer produtos mais saudáveis que tenham ótimo sabor e qualidade superior, e nos ajudem a cumprir nossa missão de criar um “Futuro melhor à base de vegetais”. Para saber mais, acesse nosso site em www.Upfield.com.

