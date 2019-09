Upfield annonce un partenariat stratégique avec Starling (Earthworm et Airbus) pour exploiter les données satellitaires afin de valider leur engagement dans la lutte contre la déforestation

AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--Upfield, un producteur de premier plan de produits à base de plantes, a annoncé aujourd’hui son partenariat avec Starling pour s’assurer que leur soutien continu en faveur de la vision d’Upfield concernant un « meilleur avenir basé sur les plantes » stimule l’innovation dans l’approvisionnement d’ingrédients qui protègent les écosystèmes précieux du monde et préservent notre planète pour les générations futures.

En réponse au changement climatique et à l’effet dévastateur de la déforestation, Upfield s’engage à s’approvisionner en ingrédients de façon responsable, en accordant une attention particulière à l’huile de palme, à l’huile de soja et au papier, à contrôler le respect, par ses partenaires, des politiques d’Upfield et à maintenir la transparence en publiant des informations sur les origines des ingrédients de ses produits. Upfield s’engage à mener la transformation de l’industrie et à s’assurer que la déforestation n’occupe aucune place dans sa chaîne logistique.

Au début de l’année, Upfield s’était engagée à s’approvisionner à 100 % pour son huile de palme auprès de sources durables physiquement certifiées d’ici décembre 2019 et elle peut annoncer aujourd’hui qu’elle a atteint cet objectif. Toute l’huile de palme qu’achète directement Upfield est désormais certifiée physiquement 100 % conforme aux normes RSPO.

« C’est une étape importante dans la réalisation des engagements de notre politique concernant l’huile de palme » a déclaré Sally Smith, directeur de la durabilité. « S’assurer que nous nous approvisionnons en ingrédients achetés directement de façon durable et responsable, en particulier lorsqu’il existe un risque de déforestation, est une priorité pour Upfield. Il y a encore beaucoup à faire. »

Upfield s’approvisionne en huile de palme certifiée à bilan massique et isolée et continuera à collaborer avec les fournisseurs et les fermiers pour augmenter la proportion d’huile de palme isolée utilisée dans ses produits.

Upfield partage également les inquiétudes concernant la production des produits au soja et travaille vers une transparence complète, en collaborant avec des leaders communautaires et des tierces parties expertes. 95 % de l’huile de soja d’Upfield est produite aux États-Unis et au Canada et est conforme aux réglementations environnementales locales. Les 5 % restants sont approvisionnés en Europe et au Brésil, en conformité avec la Zone du moratoire sur le soja du bassin amazonien.

Par ailleurs, Upfield annonce aujourd’hui son partenariat avec Starling pour utiliser leur plateforme technologique de surveillance satellitaire innovante afin de soutenir ses efforts dans l’éradication de la déforestation de leur chaîne logistique. Starling, créée par Airbus et Earthworm, utilise une imagerie haute-résolution et des données radar pour suivre les modifications de la couverture végétale.

En cartographiant l’emplacement des usines au sein de la chaîne logistique, Upfield pourra voir où la déforestation continue d’avoir lieu. Upfield pilotera initialement le système en Indonésie où se situent 50 % de son huile de palme et 70 % des usines à hauts risques de sa chaîne logistique. En 2020, ils étendront son utilisation pour couvrir leur chaîne logistique d’huile de palme mondiale. Et finalement, ils utiliseront les informations pour vérifier la conformité et permettre de traiter les risques de déforestation avec leurs fournisseurs.

La transparence est essentielle pour garantir des chaînes logistiques durables et Upfield s’engage à suivre, vérifier et agir sur les informations que fournira Starling. « Ce n’est qu’en disposant d’informations sur la déforestation et les chaînes logistiques que les entreprises peuvent prendre des mesures proactives pour combattre la déforestation et fournir des preuves de leurs avancées. C’est ce qui permettra finalement aux consommateurs et aux investisseurs de voir réellement les entreprises qui passent véritablement de la parole aux actes, » a déclaré Bastien Sachet, PDG de la Fondation Earthworm.

À PROPOS D’UPFIELD

Chez Upfield, nous rendons les gens plus sains et plus heureux avec des produits de nutrition savoureux basés sur les plantes qui sont également meilleurs pour la planète. En tant qu’entreprise mondiale basée sur les plantes, Upfield est le premier producteur de pâtes à tartiner basées sur les plantes et compte plus de 60 marques, parmi lesquelles les marques emblématiques Flora, Rama, Blue Band, Proactive, Becel, I Can’t Believe It’s Not Butter et Country Crock. Avec notre siège à Amsterdam, nous vendons nos produits dans plus de 95 pays et exploitons 17 sites de production dans le monde entier. L’entreprise emploie plus de 3 500 collaborateurs. Depuis 1871, nous sommes la référence en matière de pâtes à tartiner. Cela nous procure une expérience, un savoir-faire et une inspiration sans égal. Nous nous attachons à rester en tête dans cette nouvelle époque axée sur la fourniture de produits plus sains, savoureux et d’une qualité supérieure, ce qui nous aidera à remplir notre mission consistant à créer un « meilleur avenir basé sur les plantes. » Pour en savoir plus, veuillez consulter notre site web sur www.Upfield.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.