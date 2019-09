SACE SIMEST annonce un partenariat Fintech innovant avec Ebury pour soutenir les PME italiennes

MILAN--(BUSINESS WIRE)--La SACE SIMEST, pôle d'exportation et d'internationalisation du groupe Cassa Depositi e Prestititi, et Ebury, l'une des premières sociétés européennes de Fintech offrant des services bancaires aux entreprises, ont signé un partenariat qui facilitera l'accès, notamment pour les PME, à de nombreuses solutions financières et d'assurance qui peuvent améliorer leur compétitivité internationale.

Grâce à cette collaboration, les exportateurs italiens auront accès à une gamme de services hautement numérisés pour une protection à 360° de tous les risques liés aux opérations internationales. Ce service intégré offrira aux PME italiennes une protection contre le risque de crédit (via les produits de SACE SIMEST) et le risque de change dans plus de 130 devises (via les services Ebury).

" Le partenariat avec Ebury nous permet d'offrir aux PME italiennes des solutions innovantes, transparentes et compétitives pour gérer la volatilité des devises étrangères, une variable très importante pour toutes les entreprises, en particulier les plus petites, qui opèrent sur les marchés internationaux "– a déclaré Alessandro Decio, PDG de SACE. " Nous mettons en place une plateforme numérique, innovante et facile d'accès, où nous souhaitons inclure également d'autres entreprises importantes de Fintech, comme Ebury, dans le but d'amener un nombre croissant d'entreprises italiennes à exporter dans le monde entier, libérant pleinement leur potentiel. Nous sommes convaincus qu'il s'agit du premier d'une série d'accords avec d'autres Fintech, qui opèrent en complémentarité avec SACE SIMEST, et qui peuvent accroître le soutien et la compétitivité à l'exportation des PME italiennes. "

Juan Lobato, co-fondateur et PDG d'Ebury, a ajouté, " La mission d'Ebury est d'aider les PME à se développer sur le marché mondial, à la fois en travaillant directement avec elles et en collaborant avec d'autres grandes institutions financières. Avec ce partenariat stratégique, SACE SIMEST se place à l'avant-garde de la collaboration entre les agences de crédit à l'exportation et les entreprises innovantes de Fintech : nous sommes honorés de travailler avec une institution aussi importante pour soutenir la croissance mondiale des entreprises italiennes ". Paolo Giabardo, Directeur Commercial d'Ebury, a poursuivi " Nous sommes très enthousiasmés par le partenariat avec SACE SIMEST et par la façon dont ce partenariat permettra d'étendre notre soutien aux PME italiennes. Ce partenariat est une validation supplémentaire de l'efficacité de notre modèle d'affaires dans la prestation de services transactionnels aux petites et moyennes entreprises concurrentes sur le marché mondial. "

Pour les entreprises italiennes, l'offre commune permettra également d'améliorer la gestion des liquidités et de simplifier les transactions internationales, en combinant les services de SACE SIMEST, visant à optimiser le fonds de roulement, avec l'offre d'Ebury, qui vise à rendre plus efficace le recouvrement international en proposant des comptes en devises dans plus de 30 devises et dans plus de 20 pays.

Il s'agit d'un des premiers partenariats en Europe entre une agence de crédit à l'exportation et une société Fintech et il représente une nouvelle étape dans le processus de transformation numérique mis en œuvre par SACE SIMEST.

Enfin, cette collaboration aidera les PME italiennes à prendre davantage conscience de leur exposition à la volatilité des devises, à avoir accès à des spécialistes dédiés et à des services financiers et d'assurance leaders mondiaux pour soutenir leur croissance internationale.

