EP Henry推出世界首批用二氧化碳養護混凝土Solidia Concrete製造的預製產品

紐澤西州伍德伯理和紐澤西州皮斯卡特維--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--北美首屈一指的單元混凝土產品製造商EP Henry與水泥和混凝土科技初創公司Solidia Technologies®合作，推出世界上首批採用低碳Solidia Concrete™製成的產品。Solidia Concrete產品用二氧化碳養護而非水，其整體碳足跡與傳統混凝土相比減少了70%。該產品使用LafargeHolcim的Solidia Cement™為基礎，這種基礎材料的生產所需溫度較低，也減少了碳的排放。

EP Henry總裁Eric Long表示：「我們身為業界領導者的聲譽已經促成一些重要的新產品和科技開發方面的合作夥伴關係。與Solidia Technologies的合作是最近的一次，同時也許是最令人振奮的合作夥伴關係，它將改變混凝土產業的格局。」

兩家公司已自2013年開始合作，將這些系統整合到EP Henry位於Wrightstown的製造工廠中。Solidia Technologies總裁兼執行長Tom Schuler表示：「身為混凝土領域可靠的領導者，EP Henry以推動市場和產品創新而聞名，是我們Solidia Cement全球首發的首選合作夥伴。我們非常感激EP Henry分享他們無與倫比的市場知識和在產品與服務創新方面的深厚專長，它幫助我們將水泥和混凝土的永續性發展為明智的業務。」

透過雙方的聯合研究和開發，兩家公司展示了Solidia Concrete相較於傳統普通矽酸鹽水泥產品的許多好處，包括增強色彩活力、幾乎消除初級風化、改善耐久性，以及對除冰鹽的更大抵抗力。與傳統蒸汽養護混凝土所需的28天相比，該產品在24小時內也能達到全部強度。

在提到較新的混凝土和磚石產品常見的白色沉積物時，Eric解釋道：「我探索Solidia Concrete的第一個動機是它能消除風化。我們還發現了許多其他優點。我們對安裝人員和消費者所表現出的熱情接受度感到高興，他們喜歡這些產品的優點，而且他們的硬質景觀專案也在幫助保護環境。」

EP Henry的新型路磚和砌塊因為Solidia的新化學成份而具備性能優勢，這種化學成份使其可以使用標準設備，在傳統的預製混凝土生產設施中生產，但要將養護窯轉變為二氧化碳。除了提升產品性能外，Solidia的專利製程還可為製造商節省可觀的能源和成本並提供及時生產能力，大幅降低庫存存放需求。Solidia Concrete產品也可在養護前回收利用，從而大幅減少生產廢棄物。

目前使用Solidia Concrete製造的EP Henry產品正在美國大西洋中部和美國東北部安裝使用。該公司還將擴大Solidia Concrete產品系列，計畫今年將Wrightstown工廠50%的產能轉為Solidia Concrete生產，並計畫在未來全面轉產。由於轉用Solidia的二氧化碳養護製程，EP Henry將在一年內成為紐澤西州最大的二氧化碳消費者。

EP Henry第四代執行長JC Henry表示：「115年以來，我們四代家族一直致力於為客戶提供最優質的產品。現在，我們使用Solidia生產的混凝土產品不僅對客戶更有利，而且對地球也更友善。我已經看到了未來，那就是Solidia。」

關於EP Henry

EP Henry由家族擁有和經營，是北美首屈一指的單元混凝土產品製造商。該公司為屋主和企業提供Hardscaping™（該公司創造的術語）和建築混凝土砌築產品，所有這些產品都是100%美國製造。EP Henry總部位於紐澤西州伍德伯理，成立於1903年。

關於Solidia Technologies®

總部位於美國紐澤西州皮斯卡特維的Solidia Technologies®是水泥和混凝土科技公司，該公司使利用二氧化碳創造出永續的優質建築和建材變得簡單而有利可圖。Solidia的投資者包括Kleiner Perkins、Bright Capital、BASF、BP、LafargeHolcim、Total Energy Ventures、Oil and Gas Climate Initiative (OGCI) Climate Investments、Air Liquide、Bill Joy和其他私人投資者。該公司獲得的榮譽包括：2019年 Solar Impulse Efficient Solution；2018年和2019年 BP「為低碳，卓越前行」(Advancing low carbon)認證；2017 年ERA Grand Challenge（前CCEMC）第二輪入圍者，2016年 Sustainia 100；2015 年NJBiz 年度企業獎 (Business of the Year)；2014 年全球清潔科技百大企業(Global Cleantech 100)；2013年 R&D Top 100；2014 年紐澤西州最佳雇主獎(Best Place to Work in NJ)； 2014 年CCEMC挑戰賽(CCEMC Grand Challenge)第一輪入圍者；2013年 Katerva Award入圍者；和MIT的氣候合作實驗室(Climate CoLab)入圍者。歡迎瀏覽Solidia的網站www.solidiatech.com並關注該公司的LinkedIn、YouTube和Twitter：@SolidiaCO2。

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