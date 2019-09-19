EP Henry推出世界首批用二氧化碳固化的Solidia Concrete制造的预制产品

新泽西州伍德伯里和新泽西州皮斯卡特维--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--北美领先的单元混凝土产品制造商EP Henry与水泥和混凝土技术初创公司Solidia Technologies®合作，推出了世界上首批采用低碳Solidia Concrete™制成的产品。Solidia Concrete产品用二氧化碳代替水固化，其整体碳足迹与传统混凝土相比减少了70%。该产品使用LafargeHolcim的Solidia Cement™作为基础，这种基础材料的生产所需温度较低，也减少了碳的排放。

EP Henry总裁Eric Long表示：“我们作为行业领导者的声誉已经促成了一些重要的新产品和技术开发方面的合作伙伴关系。与Solidia Technologies的合作是最近的一次，同时也许是最激动人心的合作伙伴关系，它将改变混凝土行业的格局。”

两家公司已自2013年开始合作，将这些系统整合到EP Henry位于Wrightstown的制造工厂中。Solidia Technologies总裁兼首席执行官Tom Schuler表示：“作为可靠的混凝土领导者，EP Henry以推动市场和产品创新而闻名，是我们Solidia Cement全球首发的首选合作伙伴。我们非常感激EP Henry分享他们无与伦比的市场知识和在产品与服务创新方面的深厚专长，它帮助我们将水泥和混凝土的可持续性发展成了一项明智的业务。”

通过双方的联合研究和开发，两家公司展示了Solidia Concrete相对于传统普通硅酸盐水泥产品的许多好处，包括增强色彩活力，几乎消除初级风化，提高了耐久性，以及对除冰盐的更大抵抗力。与传统蒸汽固化混凝土所需的28天相比，该产品在24小时内也能达到全部强度。

在提到较新的混凝土和砖石产品常见的白色沉积物时，Eric解释道：“我探索Solidia Concrete的第一个动机是它能消除风化。我们还发现了许多其他优点。我们对安装人员和消费者所表现出的热情的接受度感到高兴，他们喜欢这些产品的优点，而且他们的硬化项目也在帮助保护环境。”

EP Henry的新型路砖和砌块因为Solidia的新化学成份而具备性能优势，这种化学成份使其可以使用标准设备在传统的预制混凝土生产设施中生产，但要将固化窑转为二氧化碳。除了提供产品性能增强外，Solidia的专利工艺还可为制造商节省可观的能源和成本并提供及时生产能力，大幅降低库存存储需求。Solidia Concrete产品也可在固化前回收利用，从而大大减少生产浪费。

目前使用Solidia Concrete制造的EP Henry产品正在美国大西洋中部和美国东北部安装使用。该公司还将扩大其Solidia Concrete产品系列。它计划今年将Wrightstown工厂50%的产能转为Solidia Concrete生产，并计划在未来全面转产。由于转用Solidia的二氧化碳固化工艺，EP Henry将在一年内成为新泽西州最大的二氧化碳消费者。

EP Henry第四代首席执行官JC Henry表示：“115年以来，我们四代家族一直致力于为客户提供最优质的产品。现在，我们使用Solidia生产的混凝土产品不仅对我们的客户更有利，而且对地球也更友好。我已经看到了未来，那就是Solidia。”

关于EP Henry

EP Henry由家族拥有和经营，是北美首屈一指的单元混凝土产品制造商。该公司向房主和企业提供Hardscaping™（该公司创造的术语）和建筑混凝土砌筑产品，所有这些产品都是100%的美国制造。EP Henry总部位于新泽西州伍德伯里，成立于1903年。

关于Solidia Technologies®

总部位于美国新泽西州皮斯卡特维的Solidia Technologies®是一家水泥和混凝土技术公司，该公司让利用二氧化碳创造出可持续的优质建筑和建材变得简单而有利可图。Solidia的投资者包括Kleiner Perkins、Bright Capital、BASF、BP、LafargeHolcim、Total Energy Ventures、Oil and Gas Climate Initiative (OGCI) Climate Investments、Air Liquide、Bill Joy和其他私人投资者。该公司获得的荣誉包括：2019 Solar Impulse Efficient Solution；2018和2019 BP“为低碳，卓越前行”(Advancing low carbon)认证；2017 ERA Grand Challenge（前CCEMC）第二轮入围者，2016 Sustainia 100；2015 NJBiz 年度企业奖 (Business of the Year)；2014 全球清洁技术百强企业(Global Cleantech 100)；2013 R&D Top 100；2014 新泽西州最佳雇主奖(Best Place to Work in NJ)； 2014 CCEMC挑战赛(CCEMC Grand Challenge)第一轮入围者；2013 Katerva Award入围者；和MIT的气候合作实验室(Climate CoLab)入围者。欢迎访问Solidia的网站www.solidiatech.com并关注该公司的LinkedIn、YouTube和Twitter主页：@SolidiaCO2。

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