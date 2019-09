Perfect Corp. et le Groupe Alibaba Signent un Partenariat Stratégique pour Intégrer le Meilleur de la Réalité Augmentée Beauté (RA) sur Tmall et Taobao (Photo: Business Wire)

Perfect Corp. et le Groupe Alibaba Signent un Partenariat Stratégique pour Intégrer le Meilleur de la Réalité Augmentée Beauté (RA) sur Tmall et Taobao (Photo: Business Wire)

PARIS--(BUSINESS WIRE)--La société Perfect Corp., leader mondial en réalité augmentée (RA) appliquée à la beauté, est ravie d’annoncer un nouveau partenariat stratégique global avec Alibaba. Perfect Corp. intégre ainsi sa dernière technologie d’essai virtuel en RA au sein de l’expérience shopping sur Taobao et Tmall, permettant aux utilisateurs chinois d’accéder à une expérience shopping beauté novatrice via des essais virtuels.

Alibaba et Perfect Corp. ont identifié de fortes synergies liées à la demande grandissante pour un shopping beauté en ligne enrichi d’innovations technologiques. Face à la demande constante du consommateur pour des produits avec essai virtuel, Alibaba reconnaît l’avance technologique de Perfect Corp. en RA dans toutes les catégories beauté incluant les styles avant-gardistes, les rouge-à-lèvres (sept textures, un ou deux tons, teintes ombrées), blush, eye-liner, cils, ombres à paupières et des looks complets intégrés sur les plateformes e-commerce d’Alibaba. Les consommateurs peuvent maintenant faire l’expérience intégrée de l’essai en RA avant d’acheter sur Tmall.

A travers ce partenariat stratégique, la solution beauté en RA de Perfect Corp. vise à augmenter l’engagement du consommateur lorsqu’il fait ses achats de produits beauté sur Taobao et Tmall et à booster la conversion en ventes tout en améliorant la satisfaction client.

“Dans les 3 années à venir, la technologie de pointe sera la clé de l’augmentation des ventes. Particulièrement dans l’industrie de la beauté, la technologie apportera les plus grands changements pour les jeunes générations quand ils feront leurs achats», déclare Mike Hu, Directeur général de Tmall FMCG, groupe Alibaba. “Nous avons besoin d’une technologie de pointe pour optimiser l’expérience du consommateur et l’appréhension du produit afin de répondre pleinement aux demandes de nos consommateurs. Nous félicitons Alice et son équipe à Perfect Corp. pour leur réussite dans le développement de solutions en IA et RA en si peu de temps et pour leur innovation constante dans la technologie et le monde de la beauté. Nous sommes enchantés de ce partenariat avec Perfect Corp. et nous voyons un futur prometteur pour cette équipe ».

“La Chine est l’un des marchés principaux pour ce qui est de l’industrie de la beauté. Ce partenariat stratégique avec le groupe Alibaba positionne les solutions SaaS beauté de Perfect Corp. comme les solutions clé pour toute marque internationale en pleine transformation numérique », déclare Alice Chang. « Ce partenariat est une vrai disruption pour l’industrie et apporte une relation nouvelle entre les marques internationales et leurs clients. Il confirme également que Perfect Corp. est le leader mondial en offre de services technologiques autour de la beauté, guide l’industrie vers de nouveaux sommets et aide Alibaba à transformer son expérience shopping que ce soit en ligne ou hors-ligne. »

Les solutions beauté SaaS de Perfect Corp. offrent un parcours beauté complètement ré-imaginé que ce soit pour les marques, les vendeurs et les consommateurs.

Disponibilité de l’app

YouCam Makeup peut être téléchargée gratuitement sur App Store et Google Play.

A propos de Perfect Corp.

Avec plus de 750 millions de téléchargements dans le monde, Perfect Corporation a pour mission de transformer la façon dont les consommateurs, les créateurs de contenu et les marques de beauté interagissent grâce aux technologies d'IA et de RA. Notre équipe expérimentée d'ingénieurs et de passionnés de beauté repousse les frontières de la technologie pour créer la plateforme beauté du futur - un environnement dynamique dans lequel les individus s’expriment, s’informent sur les dernières nouveautés en matière de mode et beauté, et bénéficient d’un accès instantané aux produits de leurs marques préférées. Plus d’information sur perfectcorp.com