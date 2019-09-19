ServiceNow獲得FedRAMP高風險授權

加州聖塔克拉拉--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--讓工作更好地適應人的領先數位工作流程公司ServiceNow (NYSE: NOW)今天宣布，ServiceNow GovCommunityCloud已獲得聯合授權委員會(Joint Authorization Board)的聯邦風險和授權管理計畫(FedRAMP)高風險臨時操作授權(P-ATO)。ServiceNow是唯一獲得FedRAMP P-ATO的協力廠商軟體即服務解決方案供應商。該認證將使聯邦機構能夠更快、更安全地轉向雲端解決方案。透過使用ServiceNow的自動化工作流程功能，聯邦機構將能夠加速將他們的資料移轉到雲端中，包括受到控制的非機密和個人可識別資訊。

ServiceNow聯邦銷售副總裁Brian Marvin表示：「在一個日益數位化的世界中，聯邦機構必須在高度安全的平臺上向雲端移轉，以保護其最重要的資訊，同時解決數位化轉型問題。FedRAMP高風險授權使所有聯邦機構能夠更好地獲得ServiceNow為IT、客戶和員工工作流程提供的一流數位體驗。」

ServiceNow成功獲得FedRAMP高風險授權進一步推動了其對美國政府的持續承諾，以成為幫助政府實現現代化、提高效率和為員工及公民提供更好體驗的策略合作夥伴。該公司為聯邦機構提供400多種安全控制，使他們能夠更好地管理、處理和保護他們的資料。除了獲得FedRAMP高風險授權之外，ServiceNow目前還正在申請美國國防部的Impact Level 4授權。如果成功獲得該授權，聯邦民用、國防和情報機構將可以利用ServiceNow的自動工作流程能力來處理更高保密等級的資料。

IDC政府洞察研究總監Adelaide O'Brien表示：「對於聯邦機構而言，保護數位資產的安全和隱私極為重要。最高等級的安全性對於監控、識別、控制、衡量和解決風險以及緩解網路安全中斷的能力極為重要。」O'Brien建議各機構瞭解將提供給雲端服務提供者的資料的敏感性，並根據所提供的適當安全等級的能力選擇供應商。

FedRAMP的建立旨在為聯邦機構評估、監控和授權雲端運算產品和服務提供一種標準化的方法，並加速聯邦機構採用安全的雲端解決方案。

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ServiceNow (NYSE: NOW)致力於讓工作環境更好地適應人們的需要。我們的雲端平臺和解決方案所提供的數位體驗可為員工和企業創造出色的體驗並提高生產力。有關更多資訊，請造訪www.servicenow.com。

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使用前瞻性陳述

本新聞稿包含有關我們未來計畫和績效的「前瞻性陳述」。前瞻性陳述受已知和未知風險及不確定因素的影響，並且可能根據不準確的假設，從而可能導致實際結果與前瞻性陳述預期或暗示的結果之間存在重大差異。如果任何此類風險或不確定性成為現實，或任何假設被證明不正確，則我們的結果可能與我們在前瞻性陳述中所明示或暗示的結果之間存在重大差異。

可能導致實際結果與任何前瞻性陳述中的結果出現重大差異的因素包括：(i)我們成功獲得美國國防部Impact Level 4授權的能力，以及(ii)與美國政府業務往來有關的美國監管環境的變化。

我們對這些前瞻性陳述不承擔任何義務，也無意更新此類陳述。

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