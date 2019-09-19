ServiceNow获得FedRAMP高基准授权

加州圣塔克拉拉--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--让工作更好地适应人的领先数字工作流程公司ServiceNow (NYSE: NOW)今天宣布，ServiceNow GovCommunityCloud已获得联合授权委员会授予的联邦风险和授权管理程序(FedRAMP)高基准临时操作授权(P-ATO)。ServiceNow是唯一获得FedRAMP P-ATO的第三方软件即服务解决方案提供商。该认证将使联邦机构能够更快、更安全地转向基于云的解决方案。通过使用ServiceNow的自动化工作流程功能，联邦机构将能够加速将他们的数据迁移到云中，包括受控的非机密和个人可识别信息。

ServiceNow联邦销售副总裁Brian Marvin表示：“在一个日益数字化的世界中，联邦机构必须在高度安全的平台上向云端迁移，以保护其最重要的信息，同时解决数字化转型问题。FedRAMP高基准授权使所有联邦机构能够更好地获得ServiceNow为IT、客户和员工工作流程提供的一流数字体验。”

ServiceNow成功获得FedRAMP高基准授权进一步推动了其对美国政府的持续承诺，以成为帮助政府实现现代化、提高效率和为员工及公民提供更好体验的战略合作伙伴。该公司为联邦机构提供400多种安全控制，使他们能够更好地管理、处理和保护他们的数据。除了获得FedRAMP高基准授权之外，ServiceNow目前还正在申请国防部的Impact Level 4授权。如果成功获得该授权，联邦民用、国防和情报机构将可以利用ServiceNow的自动工作流程能力来处理更高保密级别的数据。

IDC政府洞察研究总监Adelaide O'Brien表示：“对于联邦机构而言，保护数字资产的安全和隐私至关重要。最高级别的安全性对于监控、识别、控制、衡量和解决风险以及缓解网络安全中断的能力至关重要。”O'Brien建议各机构了解将提供给云服务提供商的数据的敏感性，并根据所提供的适当安全级别的能力选择供应商。

FedRAMP的建立旨在为联邦机构评估、监控和授权云计算产品和服务提供一种标准化的方法，并加速联邦机构采用安全的云解决方案。

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可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中的结果出现重大差异的因素包括：(i)我们成功获得美国国防部Impact Level 4授权的能力，以及(ii)与美国政府开展业务有关的美国监管环境的变化。

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