資生堂慶賀皮膚科合作研究30週年

東京--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--資生堂株式會社（Shiseido Company, Limited，「資生堂」）於2019年9月17日（週二）同意延長與皮膚科實驗室CBRC（皮膚生物學研究中心）的合作研究，為期六年，CBRC由哈佛醫學院皮膚科研究實驗室和麻省綜合醫院在美國麻省波士頓設立。這份新協議將於2021年7月生效，直至2027年6月。

CBRC創建於1989年，是皮膚科領域的世界級實驗室。資生堂為開放性創新的先驅，與國內外組織進行前所未有的研究合作，30年來一直與CBRC合作。眾多尖端研究成果在我們的產品研發中得到應用。

未來，為了達成我們的企業使命“BEAUTY INNOVATIONS FOR A BETTER WORLD”（美力創新讓世界更好），資生堂將繼續與CBRC進行合作研究，透過皮膚科研究創造尖端價值，包括紫外線和老化，以及開發創新化妝品。此外，在研發基礎上，我們還將透過座談會和研討會，為消費者提供保持皮膚健康的資訊，例如有關紫外線的基本知識和光老化的影響等。

為了慶賀CBRC的30週年和該合作再延長六年，三位代表——資生堂總裁兼執行長Masahiko Uotani、執行副總裁Yoichi Shimatani和CBRC主任David E. Fisher, MD, PhD——發表如下評論：

資生堂總裁兼執行長Masahiko Uotani：

「為了在今後100年乃至更長久的時間內保持活力，資生堂在今年確定了新的企業使命“BEAUTY INNOVATIONS FOR A BETTER WORLD”。不斷努力扶植創新是我們的責任和使命，即透過美容的力量使世界更美好。CBRC是無法取代的重要夥伴，有助於資生堂創造前所未有的首創價值並改變全世界人民的生活。讓我們團結起來迎向未來，向超越社會期望的創新挑戰。」

執行副總裁Yoichi Shimatani：

「我們與CBRC的夥伴關係已有30年。我們已取得眾多出色的研究成果，超過我們起初的設想，實現了學術界實驗室與公司間的理想合作。我們將與CBRC繼續開創創新，CBRC是象徵我們的開放性創新活動的一流實驗室。」

CBRC主任David E. Fisher：

「資生堂-CBRC關係是麻省綜合醫院/哈佛醫學院皮膚科無比驕傲的泉源。在尖端科學上密切合作是我們的共同使命，透過共同努力不斷取得無數重大發現。我們驕傲地慶賀30年來我們的科學家合作取得的重要發現，並期待在改善皮膚健康和良好狀態所有方面的不斷進展。」

關於CBRC

CBRC是一家綜合性研究機構，從事皮膚科領域的高深研發，1989年在資生堂支持下，由哈佛醫學院和麻省綜合醫院設立。我們於30年前啟動合作研究，自此以後我們已取得皮膚和毛髮科學領域眾多突出的研究成果。資生堂同時派出眾多研究人員，為培養全球研究人才貢獻力量。

[參考資料]

CBRC與資生堂過去30年的主要合作研究成果

世界首批皮膚和毛髮科學研究成果。 年份 成果 1993 「含抑鈣素基因相關胜肽的神經可調控蘭格罕細胞的功能」 透過該項發現，提供了闡明臨床上觀察到的精神壓力可加重皮膚病這一現象的線索。該研究論文於1993年在科學期刊《自然》上發表，並有許多相關研究論文提出。 2001 「細胞外基質合成與分解間的平衡在基底膜形成中的重要性」 澄清了層連結蛋白5(laminin 5)和VII型膠原的生物合成和分解取得平衡在基底膜形成中的重要性，以及促進該形成的機制。資生堂因相關研究於2000年獲得IFSCC*頭等獎。 2003 「鼠科毛髮週期中乙型轉型生長因子反應的定性」 發現了涉及毛髮脫落的兩種基因（TSC-22和Smad2）的機制。 2005 「紫外線B導致的皮膚血管生成，與血管內皮生長因子與血小板反應蛋白1表現間平衡的切換有關」 闡明了紫外線照射所致的表皮下毛細血管生長導致皺紋。 2007 「專屬表皮受體細胞決定色素沉著的紋理」 新近發現，色素受體細胞向色素細胞發送信號，以確定色素沉著的紋理。該研究論文於2007年在世界著名的學術期刊《細胞》上發表。 2009 「肝細胞生長因子促進淋巴管的形成和功能」 「淋巴功能受損促成的皮膚光老化的新機制和促淋巴化合物的保護作用」 發現皮膚暴露於紫外線可損害淋巴管功能，導致皺紋形成。此外，開發出抑制該現象的藥物。 2010 「促進氧化還原相關因子的表現以減少活體氧化壓力」 發現山柰酚（多元酚的一種）和含山柰酚的銀杏可顯著抑制紫外線導致的細胞損傷程度。資生堂和CBRC共同擁有該專利（共同申請）。 2016 「皮膚恆定狀態崩壞的體外表現和細胞外ATP在該反應中的角色」 「人類皮膚對環境壓力之局部反應的體外分析」 發現外界環境壓力（例如乾燥）可導致表皮中的乙醯肝素酶（促進基底膜分解的因素之一）升高。

* IFSCC（國際化妝品化學家學會聯盟）：透過全世界化妝品學會間的合作，致力於開發高度功能性和安全化妝品科技的國際組織。

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