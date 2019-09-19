资生堂庆贺皮肤科合作研究30周年

东京--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--株式会社资生堂（Shiseido Company, Limited，“资生堂”）于2019年9月17日（周二）同意延长与皮肤科实验室CBRC（皮肤生物学研究中心）的合作研究，为期六年，CBRC由哈佛医学院皮肤科研究实验室和麻省综合医院在美国麻省波士顿设立。这份新协议将于2021年7月生效直至2027年6月。

CBRC创建于1989年，是皮肤科领域世界级的实验室。资生堂作为开放性创新的先驱，与国内外组织开展前所未有的研究合作，30年来一直与CBRC合作。众多尖端研究成果在我们的产品研发中得到了应用。

未来，为了达成我们的企业使命“BEAUTY INNOVATIONS FOR A BETTER WORLD”（美力创新让世界更好），资生堂将继续与CBRC开展合作研究，通过皮肤科研究创造尖端价值，包括紫外线和衰老，以及开发创新化妆品。此外，在研发基础上，我们还将通过座谈会和研讨会向消费者提供保持皮肤健康的信息，例如有关紫外线的基本知识和光照衰老的影响等。

为了庆贺CBRC的30周年和该合作再延长六年，三位代表——资生堂总裁兼首席执行官Masahiko Uotani、执行副总裁Yoichi Shimatani和CBRC主任David E. Fisher, MD, PhD——发表如下评论：

资生堂总裁兼首席执行官Masahiko Uotani：

“为了在今后100年乃至更长时间内保持活力，资生堂在今年确定了新的企业使命“BEAUTY INNOVATIONS FOR A BETTER WORLD”。不断努力扶植创新是我们的责任和使命，即通过美容的力量扮靓世界。CBRC是资生堂创造前所未有的首创价值并改变全世界人民生活的无法取代的重要伙伴。让我们团结起来面向未来，向超越社会期望的创新挑战。”

执行副总裁Yoichi Shimatani：

“我们与CBRC的伙伴关系已有30年。我们已取得了众多出色的研究成果，超过了我们起初的设想，实现了学术界实验室与公司间的理想合作。我们将与CBRC继续开展创新，CBRC是象征我们的开放性创新活动的一流实验室。”

CBRC主任David E. Fisher：

“资生堂-CBRC关系是麻省综合医院/哈佛医学院皮肤科无比自豪的源泉。在尖端科学上密切合作是我们的共同使命，通过共同努力不断取得无数重大发现。我们自豪地庆贺30年来我们的科学家协同工作的重要发现，并期待着优化皮肤健康和良好状态所有方面的不断进步。”

关于CBRC

CBRC是一家综合性研究机构，开展皮肤科领域的高深研发，1989年在资生堂支持下由哈佛医学院和麻省综合医院设立。我们于30年前启动合作研究，自此以后我们已取得皮肤和毛发科学领域众多突出的研究成果。资生堂同时派出众多研究者，为全球研究人才培养做出了贡献。

[参考资料]

CBRC与资生堂过去30年的主要合作研究成果

世界首批皮肤和毛发科学研究成果。 年份 成果 1993 “含降钙素基因相关肽的神经可调控郎罕细胞的功能” 通过该发现，提供了阐明临床上观察到的精神压力可加重皮肤病这一现象的线索。该研究论文1993年发表于科学期刊《自然》，并有许多相关研究论文呈报。 2001 “基底膜形成中细胞外基质合成与降解间平衡的重要性” 澄清了基底膜形成中层粘连蛋白5和VII型胶原生物合成和降解平衡的重要性，以及促进该形成的机制。资生堂因相关研究于2000年获得IFSCC*头等奖。 2003 “鼠科毛发周期中β转化生长因子应答的定性” 发现了毛发脱落涉及的两种基因（TSC-22和Smad2）的机制。 2005 “紫外线B导致的皮肤血管生成与血管内皮生长因子与血小板反应蛋白1表达间平衡的切换有关” 阐明了紫外线辐照所致的表皮下毛细血管生长导致皱纹。 2007 “专属表皮受体细胞决定色素沉着的纹理” 新近发现，色素受体细胞向色素细胞发送信号，以确定色素沉着的纹理。该研究论文2007年发表于世界著名的学术期刊《细胞》。 2009 “肝细胞生长因子促进淋巴管的形成和功能” “淋巴功能受损介导的皮肤光照衰老的新机制和促淋巴化合物的保护作用” 发现了皮肤暴露于紫外线可损害淋巴管功能，导致皱纹形成。此外，开发了抑制该现象的药物。 2010 “通过促进氧化还原反应相关因素的表达来减少活体氧化应激” 发现了山柰酚（多元酚的一种）和含山柰酚的银杏显著抑制紫外线导致的细胞损伤的水平。资生堂和CBRC联合拥有该专利（联合申请）。 2016 “皮肤内稳态破坏的体外表现和细胞外ATP在该反应中的作用” “人类皮肤中环境应激的局部应答的体外分析” 发现了外界环境应激（例如干燥）可导致表皮中乙酰肝素酶（促进基底膜降解的因素之一）的升高。

* IFSCC（国际化妆品化学家学会联盟）：致力于通过世界范围内化妆品学会间的合作来开发高度功能性和安全化妆品技术的国际性组织。

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