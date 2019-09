Shiseido marque le 30e anniversaire de recherches conjointes en dermatologie

Shiseido’s President and CEO, M. Uotani, Executive Vice President, Y. Shimatani, CBRC Director, Dr. D.E.Fisher and President, MGH Dr. P. Slavin (Photo: Business Wire)

Shiseido’s President and CEO, M. Uotani, Executive Vice President, Y. Shimatani, CBRC Director, Dr. D.E.Fisher and President, MGH Dr. P. Slavin (Photo: Business Wire)

TOKYO--(BUSINESS WIRE)--Shiseido Company, Limited (« Shiseido ») a accepté le mardi 17 septembre 2019 de prolonger de six ans son alliance de recherche avec le laboratoire dermatologique CBRC (Cutaneous Biology Research Center), établi par les Harvard Medical School Dermatology Research Labs, et le Massachusetts General Hospital à Boston, dans le Massachusetts, aux États-Unis. Ce nouvel accord entrera en vigueur en juillet 2021 et prendra fin en juin 2027.

Le CBRC a été fondé en 1989 et est reconnu comme laboratoire de calibre mondial dans le domaine de la dermatologie. Shiseido collabore depuis 30 ans avec le CBRC en tant que pionnier de l'innovation ouverte poursuivant une collaboration de recherche sans précédent avec des organisations externes au niveau national et international. De nombreux résultats de recherche de pointe sont utilisés dans la recherche et le développement de produits.

À l'avenir, afin de réaliser sa mission d'entreprise, « INNOVATIONS DE BEAUTÉ POUR UN MONDE MEILLEUR », Shiseido continuera ses recherches conjointes avec le CBRC et créera une valeur de pointe par le biais de la recherche en dermatologie couvrant les rayons ultraviolets et le vieillissement, ainsi que le développement de produits cosmétiques innovants. Qui plus est, outre la recherche et le développement, nous fournissons également aux consommateurs des informations sur la façon de conserver une peau saine, telles que des connaissances basiques sur les rayons UV et l'impact du photo vieillissement, etc. dans le cadre de séminaires et de symposiums.

Pour célébrer le 30e anniversaire du CBRC et la nouvelle prolongation de six ans de l'alliance, trois représentants —le président-directeur général de Shiseido, Masahiko Uotani, le vice-président exécutif, Yoichi Shimatani, et le directeur du CBRC, David E. Fisher, MD, PhD—ont fait les commentaires suivants :

le président-directeur général de Shiseido, Masahiko Uotani :

« Dans nos efforts visant à demeurer essentiels pour les 100 prochaines années et au-delà, Shiseido s'est fixé cette année une nouvelle mission « INNOVATIONS DE BEAUTÉ POUR UN MONDE MEILLEUR. » Notre responsabilité et notre mission sont de poursuivre nos efforts pour faciliter l'innovation et rendre ce monde meilleur grâce au pouvoir de la beauté. Le CBRC est un partenaire indispensable et important qui permet à Shiseido de créer une valeur unique sans précédent et d'améliorer la vie des gens du monde entier. Joignons nos efforts pour l'avenir et œuvrons pour une innovation qui surpasse les attentes de la société. »

Yoichi Shimatani, vice-président exécutif :

« Notre partenariat avec le CBRC remonte à 30 ans. Nos recherches ont produit des résultats exceptionnels, supérieurs à ceux que nous envisagions initialement, grâce à une collaboration idéale entre des laboratoires universitaires et une société. Nous allons continuer d'innover avec le CBRC, un laboratoire d'avant-garde qui symbolise nos activités d'innovation ouverte. »

David E. Fisher, directeur du CBRC :

« La relation Shiseido-CBRC est une source d'immense fierté pour le service de dermatologie au Massachussetts General Hospital/Harvard Medical School. La mission partagée est une étroite collaboration à l'avant-garde de la science et nos efforts communs continuent de produire de nombreuses découvertes significatives. Nous sommes fiers de célébrer 30 ans de découvertes importantes faites par nos scientifiques en travaillant ensemble et nous nous réjouissons à l'idée de continuer à faire des progrès en optimisant tous les aspects de la santé et du bien-être de la peau. »

À propos du CBRC

Le CBRC est un institut de recherche général engagé dans une recherche et un développement avancés dans le domaine de la dermatologie, établi par la Harvard Medical School et le Massachusetts General Hospital avec le soutien de Shiseido en 1989. Nous avons commencé nos recherches collaboratives il y a 30 ans et, depuis, nos recherches en science de la peau et des cheveux ont produit de nombreux résultats remarquables. Shiseido a également contribué à la culture du talent de recherche mondial en fournissant de nombreux chercheurs.

[Référence]

Réalisations majeures en recherche conjointe entre le CBRC et Shiseido au cours des 30 dernières années

Les premières réalisations majeures dans le domaine de la recherche en science de la peau et des cheveux. Année Réalisations 1993 « Regulation of Langerhans cell function by nerves containing calcitonin gene-related peptide » (Régulation du fonctionnement des cellules de Langerhans par les nerfs contenant du peptide lié au gène de la calcitonine) Cette découverte a fourni une piste pour élucider le fait que les maladies de la peau observées dans des cadres cliniques sont exacerbées par le stress mental. Ce document de recherche a été publié dans le journal scientifique Nature en 1993, et de nombreux documents de recherche connexes ont été présentés. 2001 « Importance of balance between extracellular matrix synthesis and degradation in basement membrane formation » (Importance de l'équilibre entre la synthèse de la matrice extracellulaire et la dégradation de la formation de la membrane basale) A éclairci l'importance de l'équilibre dans la biosynthèse et la dégradation de la laminine 5 et du collagène de type VII dans la formation des membranes basales, et le mécanisme qui promeut la formation. Shiseido a remporté le premier prix de l'IFSCC* en 2000 pour des recherches connexes. 2003 « Profile of transforming growth factor-beta responses during the murine hair cycle » (Profil des réponses au facteur de croissance transformant bêta lors du cycle des poils murins) A découvert le mécanisme de deux gènes TSC-22 et Smad2 impliqués dans l'épilation. 2005 « Ultraviolet B-induced skin angiogenesis is associated with a switch in the balance of vascular endothelial growth factor and thrombospondin-1 expression » (L'angiogenèse de la peau induite par les ultraviolets B est associée à un changement dans l'équilibre du facteur de croissance endothéliale vasculaire et de l'expression de la thrombospondine-1) A déterminé que l'induction de capillaires sous l'épiderme en réponse aux irradiations UV cause des rides. 2007 « Dedicated epithelial recipient cells determine pigmentation patterns » (Les cellules réceptrices épithéliales dédiées déterminent les schémas de pigmentation) A découvert récemment que les cellules réceptrices pigmentaires envoient un signal aux cellules pigmentaires pour déterminer le schéma de pigmentation. Ce document de recherche a été publié dans le journal universitaire de renommée mondiale Cell en 2007. 2009 « Hepatocyte growth factor promotes lymphatic vessel formation and function » (Le facteur de croissance des hépatocytes favorise la formation et la fonction des vaisseaux lymphatiques) « A Novel Mechanism of Cutaneous Photo-Aging Mediated by the Impairment of Lymphatic Function and the Protective Role of a Lymphatic-promoting Compound » (Un nouveau mécanisme de photo-vieillissement cutané induit par une dégradation de la fonction lymphatique et le rôle protecteur d'un composé favorisant la fonction lymphatique) A découvert que la peau exposée aux UV détériore la fonction des vaisseaux lymphatiques, entraînant la création de rides. A également développé le médicament qui supprime le phénomène. 2010 « Reduction of oxidative stress in living body by promoting expression of redox-related factors » (Réduction du stress oxydatif dans le corps vivant en favorisant l'expression des facteurs liés à l’oxydoréduction) A découvert que le kaempférol, un type de polyphénol, et le ginkgo biloba, qui contient du kaempférol, inhibent de manière significative le niveau de dommage cellulaire causé par les rayons UV. Shiseido et le CBRC sont co-détenteurs des brevets (demandes conjointes). 2016 « Ex-vivo demonstration of the disruption of skin homeostasis and the role of extracellular ATP in the reaction » (Démonstration ex-vivo de la perturbation de l'homéostasie de la peau et le rôle de l'ATP extracellulaire dans la réaction) « Ex-vivo analysis of localized response to environmental stress in human skin » (Analyse ex-vivo de la réponse localisée au stress environnemental de la peau humaine) A découvert que l'héparanase, l'un des facteurs qui favorise la dégradation des membranes basales, augmente dans l'épiderme en réponse à un stress environnemental externe tel que la sécheresse.

* IFSCC (The International Federation of Societies of Cosmetic Chemists) : Une organisation internationale qui se consacre au développement d’une technologie cosmétique hautement fonctionnelle et sûre en encourageant la coopération de sociétés cosmétiques à l’échelle mondiale.

