  Andersen Global擴展盧安達業務

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Andersen Global今天宣佈與盧安達的MRB Attorneys達成合作協定。這家總部位於吉佳利的事務所的加入，代表Andersen Global在非洲的第16個國家發展業務。

MRB Attorneys於2013年由該事務所的五名合夥人成立，他們在私人和公共法律顧問服務領域擁有豐富經驗。如今，MRB的11名律師為客戶提供公司法和商法、糾紛調解、能源和基礎設施、政府商業和政策方面的諮詢服務，重點是銀行和投資問題。他們代表龐大的銀行、私人公司和上市公司、國際組織和政府機構客戶群。

MRB Attorneys管理合夥人Emmanuel Butare表示：「Andersen Global在管理和透明度方面的聲譽，與我們的客戶看重的要素及客戶對我們的期望是一致的。這種協同合作將有利於我們的客戶和員工。我們很高興能與志同道合的專業人士合作，這將強化我們在全球提供無縫服務的觸及範圍和能力。」

Andersen Global董事長兼Andersen執行長Mark Vorsatz表示：「非洲是全球商業的重要市場，我們制定了繼續擴張的宏偉計畫。與受人尊敬的MRB團隊合作，將會強化本已實力雄厚的非洲團隊。他們絕對是『超水準發揮』，我們期待與他們合作，為客戶提供區內最好的服務。」

Andersen Global是一家國際性組織，由世界各地稅務和法律專業人士各自成立之在法律上獨立的成員公司組成。Andersen Global由美國成員公司Andersen Tax LLC於2013年成立，現在透過成員公司和合作公司在全球擁有超過149個據點和4,500多名專業人員。

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