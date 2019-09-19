Andersen Global拓展卢旺达业务

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Andersen Global今天宣布与卢旺达的MRB Attorneys达成合作协议。这家总部位于基加利的事务所的加入，标志着Andersen Global已在非洲第16个国家开展业务。

MRB Attorneys于2013年由该事务所的五名合伙人成立，他们在私人和公共法律咨询服务领域拥有丰富经验。如今，MRB的11名律师为客户提供公司法和商法、纠纷调解、能源和基础设施、政府商业和政策方面的咨询服务，重点是银行和投资问题。他们代表庞大的银行、私营公司和上市公司、国际组织和政府机构客户群。

MRB Attorneys管理合伙人Emmanuel Butare表示：“Andersen Global在管理和透明度方面的声誉，与客户看重的东西及客户对我们的期望是一致的。这种协同合作将有利于我们的客户和员工。我们很高兴能与志同道合的专业人士合作，这将增强我们在全球提供无缝服务的覆盖面和能力。”

Andersen Global董事长兼Andersen首席执行官Mark Vorsatz表示：“非洲是全球商业的一个重要市场，我们制定了继续扩张的宏伟计划。与受人尊敬的MRB团队合作，将会加强本已实力雄厚的非洲团队。他们绝对是‘超水平发挥’，我们期待与他们合作，为客户提供区内最好的服务。”

Andersen Global是一家国际性组织，由世界各地税务和法律专业人士各自成立的在法律上独立的成员公司组成。Andersen Global由美国成员公司Andersen Tax LLC于2013年成立，现在通过成员公司和合作公司在全球拥有超过149个分支机构和4,500多名专业人员。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。