ServiceNow erhält FedRAMP High Authorization

SANTA CLARA, Kalifornien (USA)--(BUSINESS WIRE)--ServiceNow (NYSE: NOW), das führende Unternehmen für digitale Workflows, das die Arbeit für Menschen verbessert, hat heute bekannt gegeben, dass die ServiceNow GovCommunityCloud vom Joint Authorization Board die FedRAMP High Impact Provisional Authority to Operate (P-ATO) erhalten hat. ServiceNow ist erst der dritte Software-als-Service-Anbieter, der eine FedRAMP P-ATO erhält. Diese Zertifizierung wird es Bundesbehörden ermöglichen, schneller und sicherer auf Cloud-basierte Lösungen umzusteigen. Durch Nutzung automatisierter Workflow-Funktionen von ServiceNow können Bundesbehörden ihren Datentransfer, einschließlich kontrollierter nicht klassifizierter und personenbezogener Daten, in die Cloud beschleunigen.

„In einer zunehmend digitalisierten Welt ist es notwendig, dass Bundesbehörden auf hochsicheren Plattformen in die Cloud wechseln, um ihre geschäftskritischsten Informationen zu schützen, wenn sie die digitale Transformation angehen“, sagte Brian Marvin, Vice President of Federal Sales bei ServiceNow. „Die FedRAMP High Authorization gibt allen Bundesbehörden besseren Zugang zu den erstklassigen digitalen Erfahrungen von ServiceNow für IT-, Kunden- und Mitarbeiter-Workflows.“

Die Erlangung der FedRAMP High Authorization durch ServiceNow unterstützt dessen anhaltendes Engagement für die US-Regierung und dafür, strategischer Partner von Regierungen bei Modernisierung, Effizienzsteigerung und Verbesserung der Erfahrungen für Mitarbeiter und Bürger zu werden. Das Unternehmen bietet Bundesbehörden mehr als 400 Sicherheitskontrollen, mit denen sie ihre Daten besser verwalten, verarbeiten und schützen können. Zusätzlich zum Erhalt der FedRAMP High beantragt ServiceNow derzeit die Impact Level 4 Autorisierung des DoD, die bei erfolgreichem Erhalt Zivil-, Verteidigungs- und Nachrichtendienst-Bundesbehörden ermöglichen wird, automatisierte Workflow-Funktionen von ServiceNow für Daten mit höheren Klassifizierungsstufen zu nutzen.

„Für Bundesbehörden ist Sicherheit und Datenschutz digitaler Vermögenswerte von größter Bedeutung. Das höchste Sicherheitsniveau ist entscheidend für die Fähigkeit, Risiken zu überwachen, zu identifizieren, einzudämmen, zu messen und anzugehen und Störungen der Cybersicherheit zu minimieren“, sagte Adelaide O'Brien, Research Director bei IDC Government Insights. O'Brien empfiehlt Behörden, die Sensibilität der Daten, die mit dem Cloud-Serviceanbieter verwendet werden, zu erkennen und einen Anbieter auszuwählen, der das richtige Sicherheitsniveau bieten kann.

FedRAMP wurde eingeführt, um einen standardisierten Ansatz für die Bewertung, Überwachung und Autorisierung von Cloud-Computing-Produkten und -Dienstleistungen für Bundesbehörden bereitzustellen und die Einführung sicherer Cloud-Lösungen durch Bundesbehörden zu beschleunigen.

