ServiceNow garante a Alta Autorização do FedRAMP

SANTA CLARA, Califórnia--(BUSINESS WIRE)--ServiceNow (NYSE: NOW), empresa líder de fluxo de trabalho digital que torna o trabalho melhor para as pessoas, anunciou hoje que o ServiceNow GovCommunityCloud obteve a Autoridade Provisional de Alto Impacto do FedRAMP para Operar (High Impact Provisional Authority to Operate, P-ATO) do Conselho de Autorização Conjunta. A ServiceNow é somente a terceira prestadora de soluções do tipo Software como Serviço a obter uma P-ATO do FedRAMP. Esta certificação permitirá que as agências federais migrem para as soluções baseadas na nuvem com mais rapidez e segurança. Ao usar os recursos de fluxo de trabalho automatizado da ServiceNow, as agências federais conseguirão agilizar a transferência de dados, incluindo informações pessoais indentificáveis controladas e sem classificação, para a nuvem.

“Em um mundo cada vez mais digitalizado, é imprescindível que as agências federais migrem para a nuvem em plataformas altamente seguras para proteger suas informações de missão mais crítica enquanto abordam a transformação digital”, declarou Brian Marvin, vice-presidente de Vendas Federais da ServiceNow. “A Alta Autorização do FedRAMP oferece a todas as agências federais maior acesso às melhores experiências digitais da ServiceNow para TI, clientes e fluxos de trabalho dos funcionários”.

A Alta Autorização do FedRAMP conquistada pela ServiceNow ressalta ainda mais o seu compromisso contínuo com o governo norte-americano e de se tornar uma parceira estratégica para ajudar os governos a se modernizar, impulsionar a eficiência e proporcionar melhores experiências para funcionários e cidadãos. A empresa oferece às agências federais mais de 400 controles de segurança, permitindo a elas um melhor gerenciamento, processamento e salvaguarda dos seus respectivos dados. Além de receber a Alta Autorização do FedRAMP, agora a ServiceNow está requisitando a autorização Impacto de Nível 4 junto ao Departamento de Defesa, que, se for obtida com êxito, permitirá que agências federais civis, de defesa e de inteligência utilizem os recursos de fluxo de trabalho automatizados da ServiceNow para dados com maiores níveis de classificação.

“Para as agências federais, a proteção da segurança e da privacidade dos ativos digitais é de supra importância. O nível mais alto de segurança é fundamental para a capacidade de monitorar, identificar, conter, avaliar e abordar riscos e mitigar problemas de segurança cibernética”, disse Adelaide O'Brien, diretora de Pesquisa do IDC Government Insights. Adelaide O’Brien orienta as agências a entender a suscetibilidade dos dados que serão usados com o prestador de serviços na nuvem e a escolher um prestador com base na capacidade que ele tem de oferecer o nível certo de segurança.

O FedRAMP foi estabelecido para oferecer uma abordagem padronizada para avaliar, monitorar e autorizar produtos e serviços de computação na nuvem para agências federais e para agilizar a adoção de soluções seguras na nuvem por parte das agências federais.

Sobre a ServiceNow

A ServiceNow (NYSE: NOW) está transformando para melhor o mundo do trabalho para as pessoas. Nossa plataforma e soluções baseadas na nuvem oferecem experiências digitais que criam grandes experiências e desencadeiam a produtividade para funcionários e empresas. Para obter mais informações, acesse www.servicenow.com.

© 2019 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados. ServiceNow, o logotipo da ServiceNow, Now, Now Platform e outras marcas da ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas comerciais registradas da ServiceNow, Inc. nos EUA e/ou em outros países. Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas com as quais estiverem associados.

Declarações prospectivas

Este comunicado à imprensa contém "declarações prospectivas" relativas aos futuros planos e desempenho. As declarações prospectivas estão sujeitas a riscos conhecidos, desconhecidos e incertezas e são baseadas nas suposições potencialmente imprecisas que poderiam fazer com que os resultados reais se diferenciem significativamente dos resultados esperados ou implícitos nas declarações prospectivas. Se qualquer risco ou incerteza se materializar ou caso qualquer das suposições se comprovar incorreta, nossos resultados poderiam diferir significativamente dos resultados expressos ou implícitos nas declarações prospectivas feitas.

Fatores que possam fazer com que os resultados reais se difiram significativamente dos resultados em qualquer declaração prospectiva incluem: (i) nossa capacidade de obter com êxito a autorização Impacto de Nível 4 do Departamento de Defesa e (ii) mudanças no cenário regulatório dos EUA pertinente ao desempenho dos negócios junto ao governo norte-americano.

Não assumimos nenhuma obrigação e nem temos a intenção de atualizar essas declarações prospectivas.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.