Shiseido celebra o 30º aniversário da pesquisa conjunta em dermatologia

Shiseido’s President and CEO, M. Uotani, Executive Vice President, Y. Shimatani, CBRC Director, Dr. D.E.Fisher and President, MGH Dr. P. Slavin (Photo: Business Wire)

TÓQUIO--(BUSINESS WIRE)--A Shiseido Company, Limited (“Shiseido”) concordou na terça-feira, 17 de setembro de 2019, estender por mais seis anos sua aliança de pesquisa com o laboratório dermatológico CBRC (Cutaneous Biology Research Center [Centro de Pesquisa em Biologia Cutânea]), estabelecido pelos Laboratórios de Pesquisa em Dermatologia da Harvard Medical School, e Hospital Geral de Massachusetts em Boston, Massachusetts, EUA. Este novo contrato entrará em vigor de julho de 2021 até junho de 2027.

O CBRC foi fundado em 1989 e é conhecido como um laboratório de classe mundial no campo da dermatologia. A Shiseido colabora há 30 anos com o CBRC como pioneira em inovação aberta, na busca de colaboração de pesquisa sem precedentes com organizações externas, a nível nacional e internacional. Muitos dos resultados de pesquisas avançadas são utilizados em nossa pesquisa e desenvolvimento de produtos.

No futuro, para alcançar nossa missão corporativa, “ INOVAÇÕES DE BELEZA PARA UM MUNDO MELHOR”, a Shiseido continuará a pesquisa conjunta com o CBRC e criará um valor de vanguarda através de pesquisas em dermatologia, incluindo raios ultravioletas e envelhecimento, além do desenvolvimento de produtos cosméticos inovadores. Ademais, além de pesquisa e desenvolvimento, também forneceremos aos consumidores informações para manter uma pele saudável, como conhecimento básico sobre os raios UV e o impacto do fotoenvelhecimento, etc., através de seminários e simpósios.

Para comemorar o 30º aniversário do CBRC e a nova extensão de seis anos da aliança, três representantes: o presidente e diretor executivo da Shiseido, Masahiko Uotani, o vice-presidente executivo Yoichi Shimatani e o diretor do CBRC David E. Fisher, MD, fizeram comentários da seguinte forma:

Masahiko Uotani, presidente e diretor executivo da Shiseido:

“Em nossa busca para permanecer vital pelos próximos 100 anos e além, criamos na Shiseido, este ano, uma nova missão corporativa: “ INOVAÇÕES DE BELEZA PARA UM MUNDO MELHOR”. Os esforços contínuos para promover a inovação são nossa responsabilidade e missão de melhorar este mundo através do poder da beleza. O CBRC é um parceiro indispensável e importante para a Shiseido para criar um valor sem precedentes e inovador e mudar a vida das pessoas em todo o mundo. Vamos nos unir para o futuro e desafiar a inovação que supera as expectativas da sociedade.”

Yoichi Shimatani, vice-presidente executivo:

“Trinta anos se passaram desde que iniciamos nossa parceria com o CBRC. Apresentamos muitos resultados de pesquisa excelentes, mais do que imaginávamos inicialmente, realizando a colaboração ideal entre laboratórios acadêmicos e uma empresa. Continuaremos a criar inovação com o CBRC, um laboratório de ponta que simboliza nossas atividades de inovação aberta.”

David E. Fisher, diretor do CBRC:

“O relacionamento Shiseido-CBRC é uma fonte de imenso orgulho para o departamento de dermatologia no Mass General Hospital/Harvard Medical School. A estreita colaboração na linha de frente da ciência é a missão compartilhada, e inúmeras descobertas significativas continuam sendo feitas através de esforços comuns. Estamos orgulhosos de comemorar 30 anos de importantes descobertas do trabalho conjunto de nossos cientistas e esperamos continuar progredindo na otimização de todos os aspectos da saúde e bem-estar da pele.”

Sobre o CBRC

O CBRC é um instituto de pesquisa geral para pesquisa e desenvolvimento avançados no campo da dermatologia, estabelecido pela Harvard Medical School e pelo Hospital Geral de Massachusetts, com o apoio da Shiseido em 1989. Iniciamos a pesquisa colaborativa há 30 anos e, desde então, alcançamos muitos resultados notáveis nas ciências da pele e dos cabelos. Muitos pesquisadores também foram enviados da Shiseido, contribuindo para o cultivo de talentos em pesquisa global.

[Referência]

Principais realizações de pesquisa conjunta entre o CBRC e a Shiseido nos últimos 30 anos

As primeiras realizações de pesquisa do mundo em ciência da pele e cabelo. Ano Resultados 1993 “ Regulação da função celular de Langerhans por nervos contendo peptídeo relacionado ao gene da calcitonina” Através dessa descoberta, foi possível elucidar o fenômeno de que as doenças de pele observadas em ambientes clínicos são exacerbadas pelo estresse mental. Este trabalho de pesquisa foi publicado na revista científica Nature em 1993, e muitos trabalhos de pesquisa relacionados foram apresentados. 2001 “ Importância do equilíbrio entre a síntese da matriz extracelular e a degradação na formação da membrana basal” Esclareceu a importância do equilíbrio na biossíntese e na degradação da laminina 5 e do colágeno tipo VII na formação da membrana basal e o mecanismo que promove a formação. A Shiseido ganhou o prêmio máximo IFSCC* em 2000 por pesquisas relacionadas. 2003 “ Perfil das respostas beta do fator de transformação do crescimento durante o ciclo capilar dos murinos” Descobriu o mecanismo dos dois genes TSC-22 e Smad2 envolvidos na depilação. 2005 “ A angiogênese cutânea induzida por ultravioleta B está associada a uma alteração no equilíbrio do fator de crescimento endotelial vascular e na expressão da trombospondina-1” Esclareceu que a indução de capilares abaixo da epiderme devido à radiação UV causa rugas. 2007 “ As células epiteliais receptoras dedicadas determinam os padrões de pigmentação” Recentemente, descobriu-se que as células receptoras de pigmento enviam um sinal para as células de pigmento para determinar o padrão de pigmentação. Este trabalho de pesquisa foi publicado na revista acadêmica de renome mundial Cell em 2007. 2009 “ O fator de crescimento de hepatócitos promove a formação e função dos vasos linfáticos” “ Um novo mecanismo de fotoenvelhecimento cutâneo mediado por deterioração da função linfática e pela função protetora de um composto promotor linfático” Descobriu que a pele exposta aos raios UV deteriora a função dos vasos linfáticos, levando à criação de rugas. Além disso, desenvolveu a droga que suprime o fenômeno. 2010 “ Redução do estresse oxidativo no corpo vivo, promovendo a expressão de fatores relacionados ao redox” Descobriu que o quempferol, um tipo de polifenol, e ginkgo biloba, que contém quempferol, suprime significativamente o nível de dano celular causado pelos raios UV. A Shiseido e o CBRC possuem em conjunto as patentes (solicitações conjuntas). 2016 “ Demonstração ex vivo da alteração da homeostase da pele e o papel do ATP extracelular na reação” “ Análise ex vivo da resposta localizada ao estresse ambiental na pele humana” Descobriu que a heparanase, um dos fatores que promovem a degradação da membrana basal, aumenta a epiderme devido ao estresse ambiental externo, como a secura.

IFSCC (The International Federation of Societies of Cosmetic Chemists [(Federação Internacional das Sociedades de Químicos Cosméticos]): Uma organização internacional dedicada ao desenvolvimento de tecnologia cosmética altamente funcional e segura através da cooperação mundial de sociedades de cosméticos.

