Shiseido Celebra el Aniversario N.° 30 de su Investigación Conjunta en la Dermatología

“ Ex-vivo demonstration of the disruption of skin homeostasis and the role of extracellular ATP in the reaction” (Demostración ex vivo de la alteración de la homeostasis de la piel y el papel del ATP [adenosine triphosphate] [trifosfato de adenosina] extracelular en la reacción)

“ Ex-vivo analysis of localized response to environmental stress in human skin” (Análisis ex vivo de la respuesta localizada al estrés ambiental en la piel humana)

Se reveló que la heparanasa, uno de los factores que promueven la degradación de la membrana basal, se incrementa en la epidermis, debido al estrés ambiental externo, como la sequedad.