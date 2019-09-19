Splunk推出针对“将数据转化为一切”的全新定价并创立规模达1.5亿美元的Splunk Ventures基金

北京--(BUSINESS WIRE)--今天，“将数据转化为一切（Data-to-Everything）”平台提供商Splunk公司（纳斯达克股票代码：SPLK）宣布，在定价、合作伙伴和投资计划方面取得进展，旨在通过将数据转化为行动，帮助客户制定更明智的商业决策。借助Splunk的“Data-to-Everything”平台，全球超过1.8万名客户正在不断释放价值，并将数据转化为问题、决策和行动。

Splunk总裁兼首席执行官Doug Merritt表示：“我们生活在一个前所未有的变革时代。数据量不断以指数级增长，为那些能够利用这一海量资源的企业创造了巨大机遇。然而，大多数数据都仅限于组织内部的设备、系统和交互中。我们的“将数据转化为一切”产品组合，加上我们全新的定价方案、合作伙伴生态系统解决方案和Splunk Ventures基金，消除了数据和行动之间的障碍，因此我们的客户，无论他们的规模或业务如何，都可以自由地在整个组织内交付成果。”

Nubank联合创始人Cristina Junqueira表示：“数据是Nubank最有价值的资产之一，它使我们成为全球增长最快的金融科技企业之一。Splunk消除了数据的复杂性，使得我们能够专注于为希望重新掌控自己财务生活的1200万名客户提供最佳体验。”

“将数据转化为一切”定价

全新的“将数据转化为一切”定价程序较为灵活，可帮助客户实现业务目标，而不是只关注大量数据。这些程序在Splunk®产品套件中提供了广泛的可预测性和通用性。

预测性定价：一种全新的、预测性定价程序有助于为客户进行长期规划，并随着数据量的增加而扩展灵活、透明的定价。通过与由专家、客户、合作伙伴和行业分析师组成的Splunk社区开展合作，新模型让客户可以围绕数据这一关键资产控制和管理预算。预测性定价为Splunk Enterprise、Splunk ITSI和Splunk ES提供了预定义的定价层，从125GB到无限制的接入量。可通过Splunk网站了解更多关于Splunk预测性定价的细节和资格。

基于基础设施的定价：对于希望专注于将数据转化为行动所需的基础设施的组织来说，现在客户可以根据在本地和云上运行软件所需的计算能力选择购买Splunk Enterprise。基于数据接入的定价将继续提供给那些不希望改变Splunk许可模式的客户。欲了解有关Splunk 基于基础设施的定价的更多信息，敬请访问Splunk 网站。

Splunk Enterprise快速应用包（Rapid Adoption Packages）：Splunk推出了全新“快速应用（Rapid Adoption）”包，制造商建议零售价最低为10,000美元，适用于三个、四个或五个实践案例。这些软件包提供IT和安全性操作的最常见用例，帮助客户加速他们的Splunk数据旅程。欲了解有关Splunk Enterprise快速应用包的更多信息，敬请访问Splunk网站。

生态系统

在本已较为丰富的合作伙伴生态系统基础上，Splunk宣布达成了全新的和更深的合作关系，这有助于任何组织更容易地将针对每个问题、决策和行动提供数据。

埃森哲：与其他合作伙伴相比，埃森哲提供了更多经过培训和认证的Splunk资源。埃森哲正与Splunk合作，通过将从海量数据中挖掘出来的洞见付诸行动，推出数据分析计划以帮助客户增加营收、减少成本和降低风险。

思科：思科正在利用与Splunk平台的整合，迅速向市场推出全新的差异化解决方案，这些方案将在思科的全球价目表（Global Price List）上出售。从这一战略合作伙伴关系中产生的一个全新、可用的安全解决方案Cisco Endpoint Security Analytics Built on Splunk，而且现在已开始接受订购。

德勤：如今，随着德勤的融合管理服务产品与Splunk Phantom的融合，德勤风险与财务咨询服务和Splunk也扩大了战略合作关系，提供自动安全监控和响应，以帮助客户应对不断变化的网络威胁。

SAP：Splunk和SAP正在建立全新的合作关系，通过为我们的共同客户带来全新的集成和解决方案，使他们在体验经济中获得成功，从而使智能企业成为可能。我们计划共同推动运营自动化和创新，开拓新的增长领域，为我们共同的客户和合作伙伴生态系统提供卓越的体验。

Splunk Ventures

Splunk的投资将使更多的用户能够更快地做出决策，访问更多的数据类型和数据源。Splunk Ventures将通过规模分别达1亿美元的创新基金和5000万美元的社会影响力基金，向那些利用数据改变世界的组织进行投资。

除了资本，Splunk Ventures还将让投资组合所涉及企业能通过特定途径获得Splunk的技术，同时有机会接触到我们的生态系统、Splunk的领导层和专家以及进入市场和联合营销。

关于Splunk

Splunk公司（纳斯达克股票代码：SPLK）通过“将数据转化为一切（Data-to-Everything）”平台，将数据转化为行动。Splunk技术旨在对任何规模的数据进行调查、监控、分析和处理。