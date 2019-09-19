Splunk Ventures以1.5亿美元启动新一代数据分析技术

北京--(BUSINESS WIRE)--今天，“将数据转化为一切 （Data -to- Everything）”平台供应商Splunk公司（纳斯达克股票代码：SPLK）宣布，成立Splunk Ventures（Splunk风投），以及两只旨在帮助下一代数据实施者将数据转化为行动的初创基金。通过设立规模分别为1亿美元的创新基金和5000万美元的社会影响力基金，Splunk Ventures致力于投资于能够利用数据改变世界的初创企业。

当今世界前所未有的创新成果正在改变和改善着我们的生活方式。技术在给各大行业带来根本性的变化，在促使大大小小的企业实现全球化，并在大幅提高我们的工作效率。然而，在这些全球性变化的背后却有一个不变的因素：各类数据正在不断加速增长。Splunk Ventures聚焦投资的企业主要致力于进一步推动科技生态系统的发展，从而将数据转化为决策、问题及行动。最终，这些投资将有助于客户、合作伙伴和第三方开发人员生成新的实践案例，并将所获得的数据转化为更大的价值。

Splunk总裁兼首席执行官Doug Merritt表示：“世界各地的企业不仅竞相做出更快、更好的决策，同时还希望将数据转化为既能节省成本又能节省时间的商业成果。为了满足这一需求，并促使数据能充分发挥改变世界的潜力，Splunk投资于有助消除数据和行动之间障碍的技术至关重要。能够成立Splunk Ventures，我们倍感振奋，并迫不及待地想与我们正在投资的一些极具开创性的企业合作，共同努力将数据转化成一切。”

Splunk Ventures创新基金规模达1亿美元，将主要投资致力于将数据转化为商业价值的初创企业。除了提供资金，Splunk Ventures还为投资组合所涉及企业的上市提供支持，让他们获得Splunk的技术以及与Splunk领导层交流的机会。

技术的发展对于扩大数据影响力至关重要，同时Splunk也相信，数据能让世界变得更美好、更强大、更包容。Splunk Ventures社会影响力基金规模达5000万美元，主要投资于利用数据为社会创造福祉的企业。

Splunk战略与企业发展高级副总裁Ammar Maraqa表示：“在Splunk，我们坚信数据具备无与伦比的潜力，有助于让世界变得更美好。作为致力于将数据转化为一切的全球性平台，我们有责任将这种潜力变为现实。通过投资，Splunk Ventures社会影响力基金有助于我们兑现改善社会、解决问题和利用数据推动积极变革的承诺。能在投资市场上采用这种独特的方法，我们深感自豪，因为在投资市场中，我们衡量成功的标准不仅仅是利润，同时还包括社会影响力。”

今天，Splunk还宣布了对Kavach的首笔Splunk Ventures创新基金投资。Kavach是一家云原生应用程序安全企业。

Kavach创始人兼首席执行官Pratik Roychowdhury表示：“随着应用程序的分布和分解程度不断增加，各大机构必须为数据制定全面的安全和隐私策略，无论数据以任何形式存在。Kavach提供创新技术，帮助各种形式和规模的企业正面应对动态数据所面临的安全挑战。作为一家初创公司，Kavach不仅要与数据分析领域的领导者合作，同时还要与投资者合作，这些投资者能让我们接触到合适的合作伙伴和客户，帮助我们的业务实现蓬勃发展，这一点至关重要。Splunk认同所有这些，我们很高兴能与他们开展合作，帮助各大机构在数据层面应对新的网络安全威胁。”

欲了解有关Splunk Ventures的更多信息，敬请访问Splunk网站。

关于Splunk

Splunk公司（纳斯达克股票代码：SPLK）通过“将数据转化为一切（Data-to-Everything）”平台，将数据转化为行动。Splunk技术旨在对任何规模的数据进行调查、监控、分析和处理。

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