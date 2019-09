SANTA CLARA, Californië--(BUSINESS WIRE)--ServiceNow (NYSE: NOW), het toonaangevende digitale workflow bedrijf dat werk maakt, werkt beter voor mensen, kondigde vandaag aan dat de ServiceNow GovCommunityCloud vandaag FedRAMP High Impact Provisional Authority to Operate (P-ATO) van de Joint Authorization Board heeft verkregen. ServiceNow is slechts de derde Software-as-a-Service solution provider die een FedRAMP P-ATO heeft verkregen. Deze certificering zal federale agentschappen in staat stellen om sneller en veilig over te stappen op cloudgebaseerde oplossingen. Door gebruik te maken van ServiceNow’s geautomatiseerde workflow mogelijkheden, zullen federale agentschappen in staat zijn om hun gegevens, inclusief gecontroleerde ongeclassificeerde en persoonlijk identificeerbare informatie, sneller naar de cloud te verplaatsen.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.