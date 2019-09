Novigenix et BioLizard signent un accord de collaboration pour le développement d'un algorithme de diagnostic basé sur des données de séquençage

LAUSANNE, Suisse--(BUSINESS WIRE)--Novigenix SA, société de pionnière en immuno-transcriptomique qui développe et commercialise des solutions pour la détection précoce du cancer et la médecine de précision, a annoncé aujourd'hui la signature d'un accord de collaboration avec BioLizard, société de bioinformatique innovante qui vise à résoudre les questions les plus difficiles en biologie.

Selon les termes de cet accord, BioLizard développera un pipeline bioinformatique basé sur l'IA pour faciliter la transition du produit basé phare de la société pour la détection précoce du cancer du côlon, Colox®, vers la plateforme LITOseek™ de Novigenix, ainsi que des produits en cours de développement.

"Nous sommes fiers de collaborer avec Novigenix, une société pionnière d’immuno-transcriptomique, qui développe des tests innovants pour la détection précoce du cancer et la surveillance des traitements", a déclaré le Dr Gerben Menschaert, cofondateur de BioLizard. "Nous utiliserons notre vaste expertise en bioinformatique, apprentissage automatique, intelligence artificielle et exploration de données pour développer conjointement un algorithme de diagnostic clinique pour la plateforme de Novigenix LITOseek."

Des résultats encourageants sur la découverte et le développement d'une nouvelle signature immuno-transcriptomique pour la détection précoce du cancer du côlon sur la plateforme LITOseek seront présentés à la prochaine conférence de la Société Européenne d'Oncologie Médicale (ESMO) (27 septembre-1er octobre, Barcelone, Espagne).

"Notre partenariat avec BioLizard nous aide à accélérer le développement de notre plateforme LITOseek", a déclaré Dr Jan Groen, CEO de Novigenix. "Nos clients actuels de Colox bénéficieront grandement de ce nouveau développement lorsque nous lancerons notre nouveau test de cancer du côlon sur la plateforme LITOseek, mais cela accélérera également le développement des nouveaux produits actuellement en cours."

À propos de BioLizard

BioLizard NV est une entreprise de bioinformatique qui vise à résoudre les problèmes les plus difficiles en biologie et à apporter des réponses aux questions scientifiques de clients utilisant son expertise en bioinformatique, biostatistique, apprentissage automatique, intelligence artificielle et data mining. En combinant l'expertise de divers horizons, BioLizard fournit une solution complète au client - de l'analyse des données à l'intégration du système, en passant par le développement d'un système d'interprétation assisté par l'IA, etc. Pour plus d'informations, visitez www.lizard.bio.

À propos de LITOseek

La plateforme d’analyse de séquences immuno-transcriptomiques de cellules sanguines de Novigenix, LITOseek, analyse les modifications de l’expression des gènes (signatures d’ARNm) induites par la réponse de l’hôte à divers déclencheurs, tels que l’apparition du cancer. Des algorithmes spécifiques à une maladie sont développés, associant la signature de l'ARNm à des paramètres cliniques et médicaux. La combinaison de modèles mathématiques basé sur l'apprentissage automatique et la collecte de nouvelles données permet l'amélioration continue des algorithmes prédictifs et adaptatifs.

About Novigenix

Novigenix s'engage à fournir une nouvelle compréhension de la réponse de l'hôte contre le cancer. La société a été fondée sur la vision selon laquelle la discipline d’immuno-transcriptomique apportera des avancées majeures dans le diagnostic et le suivi de traitement des patients atteints de cancer, entraînant une amélioration significative des soins de la santé. La technologie d’immuno-transcriptomique de Novigenix permet l’identification de signatures d’ARNm de cellules immunitaires dans le sang, qui, combinées à un apprentissage automatique et à des algorithmes prédictifs, prédisent l’apparition et la progression de la maladie. La société a constitué une banque d’échantillons biologiques et une base de données précieuses regroupant plus de 1’400 patients présentant un risque de cancer colorectal (CRC) et a lancé son premier test sanguin de diagnostic moléculaire, Colox®, pour la détection précoce du cancer du côlon. Pour plus d'informations, visitez www.novigenix.com.