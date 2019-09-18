Transphorm和貿澤電子宣布達成全球經銷協議

加州戈拉塔--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--最高可靠性高壓(HV)氮化鎵(GaN)半導體的設計和製造領導者Transphorm Inc.今天宣布，它已與貿澤電子(Mouser Electronics Inc.)簽署全球經銷協議，授權該公司在全球經銷其最新的半導體和電子元件。根據協議，貿澤電子將經銷Transphorm的經過JEDEC和AEC-Q101認證的GaN FET和評估工具。

截至今天，貿澤電子可供應Transphorm的900 V TO-220和650 V TO-247及TO-220 GaN FET元件。這些元件具有低交迭損耗、更少閘極電荷和更小的反向恢復電荷，與矽MOSFET相比，可提供與碳化矽(SiC) FET相似的現場可靠性和更高的性能。與競爭對手的GaN電晶體相比，Transphorm的FET還提供業界最高的4 V閾值電壓和±20 V的閘極穩健性等級。

另外還提供Transphorm的汽車級GaN FET，包括業界首款獲得AEC-Q101認證的GaN解決方案TPH3205WSBQA，以及業界首款攝氏175度標準的AEC-Q101認證元件TP65H035WSQA。與非汽車應用一樣，使用650 V GaN FET的車載電源系統與類似的矽基解決方案相比，可以將功率密度提高40%，同時將整體系統成本降低多達20%。

最後，貿澤電子推出的Transphorm評估平臺允許設計人員研究開關特性和效率。該套件支援各種電源系統拓撲，包括逆變器、半橋降壓或升壓（通孔和SMD解決方案）以及無橋圖騰柱PFC，並支援一系列額定功率。例如，包括1.2 kW和2.5 kW半橋評估平臺以及2.5 kW和4 kW無橋圖騰柱PFC評估平臺。

關於貿澤電子

波克夏海瑟威公司(Berkshire Hathaway)旗下公司貿澤電子是一流的授權半導體和電子元件經銷商，專門致力於向電子設計工程師和採購商快速推廣其製造合作夥伴的新產品。全球經銷商網站Mouser.com有多種語言和幣別可選，提供來自750多家生產商的500多萬種產品。貿澤透過全球26個支援網點提供一流的客戶服務，並透過位於德州達拉斯南部的75萬平方英尺先進倉庫向全球223個國家/地區的逾63萬家客戶出貨。更多資訊，敬請瀏覽www.mouser.com。

關於Transphorm

Transphorm設計和製造用於高壓電源轉換應用的具備最高效能和最高可靠性的650 V和900 V氮化鎵(GaN)半導體。Transphorm擁有全球最多的IP組合（1000多項已授權和申請中的專利），生產業界唯一獲得JEDEC和AEC-Q101認證的GaN FET。這來自於在每個開發階段進行創新的垂直整合商業方式：設計、製造、元件和應用支援。Transphorm：讓功率電子設備突破矽極限。網站：www.transphormchina.com Twitter: @transphormusa.com

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。