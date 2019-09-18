Transphorm和贸泽电子宣布达成全球分销协议

加州戈拉塔--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--最高可靠性高压(HV)氮化镓(GaN)半导体的设计和制造领导者Transphorm Inc.今天宣布，它已与贸泽电子(Mouser Electronics Inc.)签署全球分销协议，授权该公司在全球经销其最新的半导体和电子元件。根据协议，贸泽电子将分销Transphorm的经过JEDEC和AEC-Q101认证的GaN FET和评估工具。

截至今天，贸泽电子可供应Transphorm的900 V TO-220和650 V TO-247 TO-247及TO-220 GaN FET器件。这些器件具有低交越损耗、更少栅极电荷和更小的反向恢复电荷，与硅MOSFET相比，可提供与碳化硅(SiC) FET相似的现场可靠性和更高的性能。与竞争对手的GaN晶体管相比，Transphorm的FET还提供业界最高的4 V阈值电压和±20 V的栅极稳健性等级。

另外还提供Transphorm的汽车级GaN FET，包括业界首款获得AEC-Q101认证的GaN解决方案TPH3205WSBQA，以及业界首款175摄氏度标准的AEC-Q101认证器件TP65H035WSQA。与非汽车应用一样，使用650 V GaN FET的车载电源系统与类似的硅基解决方案相比，可以将功率密度提高40%，同时将整体系统成本降低多达20%。

最后，贸泽电子推出的Transphorm评估平台允许设计人员研究开关特性和效率。该套件支持各种电源系统拓扑，包括逆变器、半桥降压或升压（通孔和SMD解决方案）以及无桥图腾柱PFC，并支持一系列额定功率。例如，包括1.2 kW和2.5 kW半桥评估平台以及2.5 kW和4 kW无桥图腾柱PFC评估平台。

关于贸泽电子

伯克希尔哈撒韦公司(Berkshire Hathaway)旗下公司贸泽电子是一流的授权半导体和电子元件分销商，专门致力于向电子设计工程师和采购商快速推广其制造合作伙伴的新产品。全球分销商网站Mouser.com有多种语言和币种可选，提供来自750多家生产商的500多万种产品。贸泽通过全球26个支持网点提供一流的客户服务，并通过位于德州达拉斯南部的75万平方英尺先进仓库向全球223个国家/地区的逾63万家客户出货。更多信息，敬请浏览www.mouser.com。

关于Transphorm

Transphorm设计和制造用于高压电源转换应用的具备最高效能和最高可靠性的650 V和900 V氮化镓(GaN)半导体。Transphorm拥有全球最多的IP组合（1000多项已授权和申请中的专利），生产业界唯一获得JEDEC和AEC-Q101认证的GaN FET。这来自于在每个开发阶段进行创新的垂直整合业务方式：设计、制造、器件和应用支持。Transphorm：让功率电子设备突破硅极限。网站：www.transphormchina.com Twitter: @transphormusa.com

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