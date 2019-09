Andersen Global udvider i Rwanda

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--I dag annoncerede Andersen Global en samarbejdsaftale med MRB Attorneys i Rwanda. Tilføjelsen af firmaet i Kigali markerer det 16 land med en tilstedeværelse i Afrika for Andersen Global.

MRB Attorneys blev grundlagt i 2013 af firmaets fem partnere, som alle har omfattende erfaring med private og offentlige juridiske rådgivningstjenester. I dag rådgiver MRB's elleve advokater kunder inden for selskabs- og erhvervsret, tvistbilæggelse, energi og infrastruktur samt offentlige anliggender og politik med stor vægt på problemstillinger inden for bankvirksomhed og investering. De repræsenterer en bred kundekreds bestående af banker, private og offentlige virksomheder, internationale organisationer og offentlige agenturer.

“Andersen Globals omdømme med hensyn til ledelse og gennemskuelighed passer godt sammen med det, som vores kunder værdsætter og forventer af os. Det synergetiske samarbejde vil være gavnligt for vores kunder og vores medarbejdere,” sagde Emmanuel Butare, MRB Attorneys administrerende direktør. “Vi er glade for at arbejde sammen med ligesindede eksperter, hvilket forbedrer vores rækkevidde og vores evne til at levere problemfrie tjenester over hele kloden.”

“Afrika er et vigtigt marked for global virksomhed, og vi har ambitiøse planer om at fortsætte ekspansionen. At samarbejde med det respekterede MRB-team styrker et allerede solidt afrikansk team,” sagde Mark Vorsatz, bestyrelsesformand for Andersen Global og administrerende direktør for Andersen. “De 'overpræsterer' uden tvivl, og vi ser frem til at samarbejde med dem for at tilbyde kunder den bedste service i regionen.”

Andersen Global er en international sammenslutning af juridisk separate, uafhængige medlemsfirmaer, som består af skatte- og juraeksperter fra hele verden. Andersen Global blev etableret af det amerikanske medlemsfirma Andersen Tax LLC i 2013 og har nu over 4.500 eksperter verden over og er repræsenteret i mere end 149 lokaliteter via sine medlems- og samarbejdsfirmaer.

Originalsprogsudgaven af denne bekendtgørelse er den officielle, autoriserede version. Oversættelserne er kun tænkt som en hjælp og bør sammenholdes med kildesprogsteksten, der som den eneste er juridisk bindende.