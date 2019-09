Aperam choisit HCL Technologies pour transformer son expérience utilisateur

NOIDA, Inde--(BUSINESS WIRE)--HCL Technologies (HCL), l’une des plus importantes entreprises de technologie, a annoncé aujourd’hui qu’elle avait conclu un contrat avec Aperam, un acteur mondial des aciers inoxydables, électriques et spéciaux. En s’associant avec HCL, Aperam cherche à améliorer de façon significative l’expérience utilisateur final de ses employés, favoriser la collaboration entre les spécialistes métier et informatique, et accroître son efficacité commerciale à travers le monde.

Dotée d’un siège au Luxembourg, Aperam a des clients dans plus de 40 pays et emploie près de 9 800 collaborateurs dans le monde. HCL fournira un service d’assistance informatique multicanal et plurilingue, 24 h/24 et 7 j/7 pour les utilisateurs finaux d’Aperam, en recourant à son assistant virtuel cognitif basé sur l’IA, DRYiCE™ Lucy, pour offrir une assistance en première ligne. L’automatisation accrue et l’utilisation d’analyses prédictives réduira significativement les délais de résolution et permettra de convertir Aperam en un véritable environnement de travail numérique nouvelle génération. Pour s’assurer qu’Aperam réalise l’intégralité de la valeur de tous ses fournisseurs informatiques, HCL mettra également en place une structure d’intégration de service, de bout en bout.

« Dans le cadre de la 3e phase du programme de transformation, Leadership Journey®, nous entendons aller plus loin dans la transformation de l’entreprise et répondre aux besoins des clients nouvelle génération, d’Aperam, grâce aux nouvelles technologies, à l’automatisation, à la numérisation et à une organisation intégralement connectée », a déclaré Sandeep Jalan, le directeur financier d’Aperam. « L’amélioration de l’expérience utilisateur des employés et l’intégration d’un service informatique perfectionné sont les éléments clés de ce programme de transformation, et nous sommes convaincus que l’expertise de l’innovation et transformationnelle d’HCL dans ces domaines prouvera sa valeur. »

« Notre engagement auprès d’Aperam démontre à quel point HCL peut permettre une transformation informatique grâce à sa stratégie de Mode 1-2-3 », a indiqué pour sa part Sandeep K Saxena, vice-président exécutif pour le R.-U., l’Irlande, la France et le Benelux, à la direction des technologies de l’information, chez HCL Technologies. « Grâce à nos capacités d’IA et d’automatisation, parmi les meilleures de leurs catégories, ainsi que notre structure d’intégration de service, Aperam pourra être soutenue par des agents conversationnels (chatbots) d’utilisateurs finaux innovants, pour transformer ses opérations informatiques et livrer dès aujourd’hui l’expérience technologique de demain. »

