 beqom s'associe à NGA Human Resources pour relever le défi de la gestion de la rémunération et des récompenses des employés de leurs clients à l'échelle mondiale

NYON, Suisse--(BUSINESS WIRE)--beqom, fournisseur de logiciels de rémunération en cloud, annonce aujourd'hui son partenariat avec NGA Human Resources, l'un des principaux fournisseurs de services RH numériques et de services de paie multi-pays, pour fournir aux entreprises une plateforme unique et de premier ordre pour la gestion globale de leurs programmes de rémunération.

La plateforme de beqom est idéale pour les organisations qui ne transigent pas sur la maximisation de la performance de leurs employés en accord avec leur stratégie, en récompensant leurs employés pour renforcer leur satisfaction et confiance, retenir leurs talents et répondre aux exigences de sécurité des données et de parité salariale.

Avec effet immédiat, les équipes de conseil et de production de NGA HR intégreront dans le cloud la solution de beqom, Total Compensation Management Cloud Solution, au sein des infrastructures RH existantes et nouvelles, créant ainsi une plateforme unique pour gérer la rémunération RH et commerciale uniformément dans tous les pays concernés.

Les données de toutes les plateformes de RH, de gestion du personnel et de vente sont récupérées au sein de cette plateforme. Les données peuvent ensuite être analysées, coupées et présentées pour fournir des analyses et une planification en temps réel et des simulations rétrospectives ou prospectives. Cette vision unique de la situation apportera de multiples avantages aux clients de NGA HR et à leurs employés.

Pour l'entreprise, le système facilite la compréhension de la performance et du rendement des programmes de rémunération et de primes de fidélisation spécifiques. Les budgets peuvent être comparés aux renseignements sur l'impact projeté et les scénarios de simulation permettent d'évaluer le potentiel des programmes de récompenses proposés, par exemple, par employé pour chaque pays.

Pour les employés, le système présente la valeur totale de leurs revenus, ce qui permet de combler l'écart de rémunération qui fait que de nombreux employés quittent l'entreprise pour des salaires perçus comme plus élevés. Il permet également aux employés de voir très facilement ce dont ils ont besoin pour obtenir une reconnaissance financière. Cela peut être un énorme facteur de motivation et stimuler l'efficacité des individus et des équipes.

Pour les équipes RH et de rémunération, les gains d'efficacité et de performance sont multiples. La plateforme répond aux défis de la gestion de plusieurs devises, langues, fuseaux horaires et cultures de rétributions au sein de l'entreprise. Il prend en charge la gouvernance locale des politiques mondiales et les flux de travail garantissent que tous les employés sont rétribués de manière équitable, conforme et dans les délais.

" La solution de beqom Total Compensation Management Cloud Solution complète bien notre portefeuille de technologies RH et de solutions analytiques. Un grand nombre de nos clients utilisent déjà la plateforme pour connecter une partie ou la totalité de leurs sites nationaux. Pour ceux-ci, nous pouvons facilement intégrer la gestion de la plateforme dans les services existants, " explique Simon Porter, VP Digital HR chez NGA Human Resources.

" Pour les entreprises qui cherchent à créer une visibilité sur les programmes de rémunération et de récompenses, nous pouvons intégrer la plateforme aux infrastructures RH existantes et nouvelles dans le cloud pour fournir aux entreprises les capacités de reporting, de modélisation et de simulation nécessaires pour maximiser leurs performances, augmenter leur rétention, réduire leurs coûts et assurer leur conformité, " a poursuivi Simon Porter, VP Digital HR chez NGA Human Resources.

" NGA HR déploie avec succès depuis de nombreuses années des technologies RH et des processus RH de base pour des clients multinationaux. Connaissant les besoins de ses clients pour une solution de gestion unifiée et fiable de rémunération globale, NGA a choisi beqom comme élément clé de son portefeuille de services RH, " explique François D'Haegeleer, Global Head of Business Development chez beqom.

À propos de beqom

Le bonheur est le meilleur gage de succès. Notre mission est de rendre heureux les collaborateurs de nos clients. beqom contribue à ce bonheur en permettant aux dirigeants d’orienter, encadrer et motiver les salariés et partenaires. La plateforme de rémunération globale de beqom est utilisée partout dans le monde et dans tous les secteurs d’activité par plus de 100 grandes entreprises, comme Microsoft et Vodafone. Elle couvre tous les aspects de la performance et de la rémunération: révision salariale, bonus, intéressement à long terme, commissions, avantages sociaux, récompenses non monétaires, ainsi que tous les leviers de gestion de la performance des commerciaux et des vendeurs. Les départements des Ressources Humaines, Ventes et Finance des grands groupes s’appuient sur la plateforme beqom pour promouvoir la performance, la rétention, l’optimisation des coûts et… le bonheur au sein de leurs équipes. beqom – to make your people happy.

Pour en savoir plus, consultez www.beqom.com

À propos de NGA Human Resources

Chez NGA HR, notre mission consiste à innover dans les RH et la rémunération pour aujourd’hui et demain. Nous aidons nos clients à offrir des services homogènes de gestion du personnel et de la rémunération, et à habiliter les RH en tant que partenaire stratégique pour les décisions concernant le personnel, axées sur les données. Les responsables des RH peuvent ainsi proposer de meilleures expériences aux employés, attirer et retenir plus facilement les talents, gérer le cycle de vie des employés, et soutenir une main d’œuvre connectée mondialement et agile.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.