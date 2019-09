Lancement de Splunk Ventures avec 150 millions de dollars pour alimenter la prochaine génération d'analyse de données

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Splunk Inc. (NASDAQ : SPLK), la plateforme Data-to-Everything, a annoncé aujourd'hui le lancement de Splunk Ventures et de deux fonds inauguraux, destinés à aider la prochaine génération d'acteurs des données à transformer les données en actions. Avec un fonds d'innovation de 100 millions de dollars et un fonds d'impact social de 50 millions de dollars, Splunk Ventures investit dans des entreprises en début de parcours qui savent exploiter la puissance des données pour changer le monde.

Le rythme sans précédent de l’innovation dans le monde d’aujourd’hui transforme et améliore notre quotidien. La technologie change fondamentalement des industries entières, mondialise les entreprises et démultiplie l’efficacité de la main d'œuvre. Derrière ces transformations globales, une seule constante : la croissance des données, toujours plus rapide et sans fin. Splunk Ventures a été pensé pour investir dans les entreprises qui vont stimuler plus encore la croissance de l’écosystème technologique qui permet de mettre les données au service de toutes les décisions, toutes les questions et toutes les actions. À terme, ces investissements doivent aider les clients, les partenaires et les développeurs indépendants à traiter de nouveaux scénarios d’utilisation et à extraire plus de valeur de leurs données.

« Les entreprises du monde entier ne luttent pas seulement pour prendre des décisions plus rapides et plus judicieuses, elles espèrent également transformer les données en résultats concrets pour gagner du temps et devenir plus rentables, » explique Doug Merritt, Président Directeur Général de Splunk. « Pour répondre à ces attentes et faire en sorte que les données révèlent tout leur potentiel de transformation, Splunk doit impérativement investir dans les technologies qui permettent de lever les obstacles entre données et actions. Je suis très heureux de lancer Splunk Ventures et j'ai hâte de commencer à travailler avec les entreprises visionnaires dans lesquelles nous investissons, afin de mobiliser les données dans toutes les situations. »

Le fonds d'innovation Splunk Ventures est un fonds de 100 millions de dollars qui investit dans des start-ups qui s’efforcent de transformer les données en valeur commerciale. Outre les financements, Splunk Ventures propose aux sociétés de son portefeuille un appui à la mise sur le marché, l’accès à la technologie Splunk, ainsi que des échanges avec les dirigeants de Splunk.

Si le développement technologique est indispensable pour amplifier l’impact des données, Splunk pense aussi que les données ont le pouvoir de rendre le monde meilleur, plus fort et plus inclusif pour tous. Le fonds d'impact social de Splunk Ventures est un fonds de 50 millions de dollars qui investit dans des entreprises qui utilisent les données pour le bien de la société, que ce soit en améliorant le développement durable à l’échelle globale, en cultivant des compétences pour former des populations défavorisées, en appuyant les efforts de rétablissement après une catastrophe, en prédisant les feux de forêt ou encore en aidant les forces de l’ordre à garder une longueur d’avance sur le trafic d’êtres humains.

« Chez Splunk, nous sommes convaincus que les données offrent un potentiel sans précédent pour rendre le monde meilleur. En tant que seule plateforme Data-to-Everything au monde, nous avons une responsabilité, celle de faire de ce potentiel une réalité, » a déclaré Ammar Maraqa, vice-président senior de la stratégie et du développement d’entreprise chez Splunk. « Grâce à ces investissements, le fonds d'impact social Splunk Ventures nous aide à tenir notre promesse d'améliorer la société, de résoudre les problèmes et de favoriser un changement positif avec les données. Nous sommes fiers d'adopter cette approche unique sur le marché de l’investissement, et de mesurer notre succès non pas uniquement en fonction de nos revenus, mais aussi de notre impact sociétal. »

Splunk a également annoncé aujourd’hui le premier investissement du fonds d'innovation Splunk Ventures dans Kavach, une société de sécurité des applications natives du cloud.

« À l’heure où les applications sont de plus en plus distribuées et éclatées, les entreprises doivent mettre en place des stratégies de sécurité et de confidentialité complètes pour leurs données, quelle qu’en soit la forme. Kavach propose une technologie innovante pour aider les entreprises de toutes les tailles et toutes les natures à relever sans détour le défi de la sécurité des données en mouvement, » explique Pratik Roychowdhury, fondateur et CEO de Kavach. « En tant que start-up, il est essentiel que Kavach ne s'associe pas seulement à des leaders de l’analyse des données, mais aussi à des investisseurs capables de nous mettre en contact avec des partenaires et des clients qui nous correspondent, afin de favoriser le développement de notre activité. Splunk remplit tous ces critères, et nous sommes ravis de collaborer avec eux dans notre effort pour aider les entreprises à lutter contre les menaces de cyber-sécurité émergentes au niveau de la couche de données. »

