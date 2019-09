ASICS devient le fournisseur officiel de chaussures et de vêtements de l'Académie Mouratoglou

ASICS has today announced it will become the official tennis footwear and apparel partner of the prestigious Mouratoglou Academy. Pictured (L-R): Patrick Mouratoglou, Founder and President, Mouratoglou Academy; Gary Raucher, Vice President Product and Marketing, ASICS (Photo: Business Wire)

HOOFDDORP, Pays-Bas--(BUSINESS WIRE)--ASICS a annoncé aujourd'hui qu'elle deviendrait le fournisseur officiel de chaussures et de vêtements de la prestigieuse Académie Mouratoglou, dans le cadre d'un contrat pluriannuel. Fondée en 1996 par Patrick Mouratoglou, l'académie est un centre d'envergure internationale où sont venus se perfectionner certains des meilleurs talents mondiaux du tennis.

Le fondateur et président Patrick Mouratoglou a déclaré au sujet de ce partenariat : « Je suis ravi de m'associer à ASICS. Cette marque n'a pas seulement la réputation d'avoir les chaussures de tennis les plus avancées du marché sur le plan technologique, elle croit tout aussi fermement que moi à l'importance du mental dans le monde du tennis. J'ai également hâte de travailler en étroite collaboration avec ASICS dans les domaines de la recherche et du développement grâce à leur Institute of Sport Science situé à Kobe, au Japon. »

Située à Sophia Antipolis, l'Académie Mouratoglou dispose d'installations très modernes, dont 34 courts (huit couverts), un centre de médecine sportive de pointe, quatre courts de padel et un hôtel quatre étoiles. L'académie abrite également un campus étudiant qui accueille près de 200 élèves à temps plein et qui accompagne certains des meilleurs espoirs du tennis. Outre les élèves à temps plein, des milliers de personnes viennent chaque année se former et se perfectionner.

Gary Raucher, chef de produit marketing d'ASICS EMEA, a commenté : « Ce partenariat est un témoignage éloquent de notre engagement vis-à-vis du tennis et du pouvoir du mouvement. Chez ASICS, nous croyons que rien ne libère l'esprit autant que le sport, car c'est bien plus qu'une simple activité physique. Nous sommes ravis de travailler avec Patrick Mouratoglou et l'équipe de l'Académie Mouratoglou qui cherchent, comme nous, à amener plus de gens à faire l'expérience des bienfaits du sport pour améliorer leur bien-être physique et mental. »

Cette annonce intervient après que Patrick Mouratoglou, fondateur de l'Académie Mouratoglou et entraîneur de Serena Williams, soit devenu un ambassadeur officiel de la marque ASICS à l'US Open au mois d'août.

À propos de l'Académie Mouratoglou :

LE CENTRE DE FORMATION LE PLUS COMPÉTENT AU MONDE

Nichée entre Nice et Cannes, au cœur de la Côte d'Azur, l'Académie Mouratoglou est un complexe d'excellence qui s'étend sur douze hectares, avec des infrastructures uniques à la pointe de l'innovation. S'appuyant sur la méthodologie de Patrick Mouratoglou, elle est aujourd'hui largement considérée comme l'un des centres de formation les plus compétents au monde. Les meilleurs joueurs de tennis professionnels (comme Serena Williams ou Stefanos Tsitsipas, pour n'en citer qu'eux) en ont fait leur terrain d'entraînement pour perfectionner leur jeu et se préparer au mieux aux tournois.

L'Académie Mouratoglou s'est donné pour mission de guider les jeunes joueurs et les professionnels vers la réalisation de leur plein potentiel. Chaque année, l'académie accueille 4 000 visiteurs et 180 étudiants sportifs de haut niveau, qui s'entraînent chaque jour pour réaliser leurs rêves.

Depuis sa création en 1996, l'Académie Mouratoglou a formé certains des espoirs les plus prometteurs du monde, tels que Marcos Baghdatis, Grigor Dimitrov et plus récemment Coco Gauff.

À propos d'ASICS

« Anima Sana In Corpore Sano » (un esprit sain dans un corps sain) est une vieille expression latine à l'origine de l'acronyme ASICS et le pilier sur lequel la marque repose toujours. La marque a été fondée il y a plus de 70 ans par Kihachiro Onitsuka et c'est aujourd'hui l'un des premiers designers et fabricants de chaussures de course, ainsi que d'autres chaussures, vêtements et accessoires de sport. Pour plus d'informations, visitez www.asics.com.

