Andersen Global se développe au Rwanda

Andersen Global a annoncé aujourd'hui un accord de collaboration avec MRB Attorneys au Rwanda. L'ajout de la société basée à Kigali marque le 16e pays où Andersen Global est présente en Afrique.

MRB Attorneys a été fondée en 2013 par les cinq associés du cabinet, qui possèdent tous une vaste expérience dans le domaine des services de conseil juridique privés et publics. À l’heure actuelle, les onze avocats de MRB conseillent des clients dans les domaines du droit des sociétés et du droit commercial, du règlement des litiges, de l’énergie et des infrastructures, ainsi que des activités et des politiques gouvernementales, en mettant l’accent sur les questions bancaires et d’investissement. Ils représentent une large clientèle de banques, d’entreprises privées et publiques, d’organisations internationales et d’agences gouvernementales.

« La réputation d’intendance et de transparence d’Andersen Global correspond bien à ce que nos clients recherchent et aux prestations auxquelles nous les avons habitués. La collaboration synergique va être bénéfique pour nos clients et pour notre personnel », a déclaré Emmanuel Butare, associé directeur de MRB Attorneys. « Nous sommes ravis de travailler avec des professionnels qui partagent les mêmes idées que nous, car cela va nous permettre d’améliorer notre portée et notre capacité à fournir des services homogènes partout dans le monde. »

« L’Afrique est un marché important pour le commerce mondial et nous avons des plans ambitieux pour poursuivre notre expansion. Le fait de nous associer à l’équipe respectée de MRB nous permet de renforcer une équipe africaine déjà solide », a confié pour sa part Mark Vorsatz, président d’Andersen Global et PDG d’Andersen. « Ils jouent vraiment dans la cour des grands et nous sommes impatients de travailler avec eux pour offrir aux clients le meilleur service de la région. »

Andersen Global est une association internationale de cabinets membres juridiquement indépendants et distincts, composés de professionnels de la fiscalité et du droit, basés dans le monde entier. Établie en 2013 par le cabinet membre américain Andersen Tax LLC, l’association Andersen Global compte aujourd’hui plus de 4 500 collaborateurs à travers le monde, et est présente dans plus de 149 sites par le biais de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs.

