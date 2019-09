Community accueille de nouvelles marques de média premium

SANTA BARBARA, Californie--(BUSINESS WIRE)--Équipée de la technologie de Xandr, Community accueille deux nouvelles marques de média premium, Bloomberg et Vudu, et étoffe son groupe de partenaires précédemment annoncés. Les actuels partenaires de Community sont CNN, TNT, TBS, truTV, B/R Live, Otter Media et Warner Bros. (enseignes WarnerMedia), ainsi qu'A+E Networks, AMC Networks, Cheddar, VICE, Hearst Magazines, Newsy, Philo, Tubi et Xumo.

S'appuyant sur la technologie et les informations client de Xandr, Community simplifie et optimise la relation entre un annonceur et des audiences uniques. Community permet aux annonceurs de toucher leurs audiences à échelle dans des environnements de contenus vidéo premium et sécurisés.

"Community doit son succès à ses partenaires et au contenu premium qu'ils produisent chaque jour", déclare Brian Lesser, chef de la direction de Xandr. "Au côté de nos partenaires Community, nous aidons les annonceurs à toucher les consommateurs intéressés, quel que soit le terminal qu'ils utilisent pour regarder leurs programmes favoris. Avec la technologie et les informations client de Xandr, couplées au meilleur contenu au monde, Community redonne ses lettres de noblesse à la publicité."

Les annonceurs doivent interagir avec leurs audiences vidéo numériques et télévisées. La solution Cross-Screen Addressable de Xandr permet aux annonceurs de toucher ces publics sur tous les écrans, et d'allier l'impact de la TV interactive à la précision et l'échelle du numérique. Community puise dans les informations fiables et pertinentes fournies par AT&T et provenant de 170 millions d'interactions directes avec les clients. L'approche de Community en matière de confidentialité et d'attribution permet aux annonceurs de toucher des audiences en fonction des intentions, des intérêts et des caractéristiques du mode de vie, pour jauger la santé de la marque et gérer les plafonds de fréquence.

À propos de Xandr

Xandr est la société de publicité d'AT&T et un leader dans le domaine de la télévision ciblée, créant ainsi une meilleure solution pour les annonceurs et les sociétés médias. Xandr Invest et Xandr Monetize, nos plateformes stratégiques basées sur plus d'une décennie d'innovation d'AppNexus, optimisent les dépenses médias sur écrans pour les acheteurs et les vendeurs. Community, propulsé par Xandr, est un marché organisé d'éditeurs de premier ordre, donnant accès à des informations uniques sur les consommateurs dans un environnement sûr pour la marque. Depuis plus de 143 ans, AT&T utilise les données et la technologie pour éclairer et améliorer l'expérience du consommateur.

