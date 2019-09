EP Henry présente les premiers produits préfabriqués au monde fabriqués à partir de béton Solidia durci au CO2

EP Henry's CO2-cured Solidia Concrete™ pavers made from low-carbon Solidia Cement™ at the Elsmere, Delaware Fire Company (Photo: Business Wire)

WOODBURY, New Jersey & PISCATAWAY, New Jersey--(BUSINESS WIRE)--EP Henry, le chef de file nord-américain de la fabrication des produits unitaires en béton, en collaboration avec Solidia Technologies®, une startup technologique spécialisée dans le ciment et le béton, présente les premiers produits au monde fabriqués à base de béton Solidia Concrete™ à faible teneur en carbone. Avec le ciment Solidia Cement™ de LafargeHolcim comme produit de base, qui nécessite des températures plus basses durant la production et émet donc moins de carbone, les produits Solidia Concrete sont durcis au CO 2 et non à l'eau, ce qui réduit jusqu'à 70% l'empreinte carbone globale en comparaison avec du béton traditionnel.

"Notre réputation en tant que leader du secteur a permis de conclure d'importants partenariats pour le développement de produits et de technologies", déclare Eric Long, président d'EP Henry. "Ce tout nouveau partenariat avec Solidia Technologies, et peut-être le plus prometteur, façonnera l'industrie du béton."

Les sociétés collaborent depuis 2013 pour intégrer les systèmes au site de fabrication de Wrightstown d'EP Henry. "En tant que leader de confiance dans le secteur du béton, réputé pour stimuler le marché et l'innovation, EP Henry a été notre premier choix comme partenaire pour le lancement mondial de Solidia Cement", déclare Tom Schuler, président et chef de la direction de Solidia Technologies. "En partageant sa connaissance inégalée du marché et son expertise approfondie en matière d'innovations de services et de produits, EP Henry nous a aidé à déployer une activité durable et rationalisée."

Grâce à leurs efforts communs de R&D, les sociétés démontrent les nombreux avantages (dynamisme des couleurs, quasi-élimination de l'efflorescence primaire, durabilité accrue, résistance supérieure au sel déverglaçant) de Solidia Concrete par rapport aux produits ordinaires de type ciment Portland. Les produits atteignent le pleine solidité en 24 heures, contre les 28 jours requis pour le béton traditionnel durci à la vapeur.

"Ma première motivation est venue du fait que le béton Solidia Concrete élimine l'efflorescence", explique Eric, c'est-à-dire les dépôts blanchâtres caractéristiques des nouveaux bétons et produits de maçonnerie. "Nous avons découvert de nombreux avantages, et nous sommes satisfaits des réactions enthousiastes que nous avons reçues des installateurs et des utilisateurs, qui apprécient les avantages procurés par le produit et le fait que leurs projets contribuent à protéger l'environnement."

Les nouveaux pavés et blocs d'EP Henry gagnent en performance grâce aux nouveaux procédés chimiques de Solidia, qui peuvent être produits dans des sites traditionnels de fabrication de ciment préfabriqué utilisant du matériel standard, mais en abandonnant les fours de séchage au profit du CO 2 . En plus d'offrir des améliorations de produit, les procédés brevetés de Solidia offrent aux fabricants de considérables économies d'énergie et réductions de coûts, ainsi que des capacités de production en flux tendu, ce qui diminue significativement les exigences en termes de stockage d'inventaire. Les produits Solidia Concrete peuvent également être recyclés avant le séchage, ce qui réduit significativement les déchets de fabrication.

Aujourd'hui, les produits EP Henry fabriqués à partir de béton Solidia Concrete sont installés dans les régions mi-atlantique et nord-est des États-Unis. La société diversifie sa gamme de produits Solidia Concrete. Elle projette d'attribuer 50% du site de Wrightstown à la production de Solidia Concrete cette année, avec une conversion totale prévue par la suite. Avec l'adoption du processus de séchage au CO 2 de Solidia, d'ici une année, EP Henry sera le premier consommateur de CO 2 du New Jersey.

"Depuis plus de 115 ans et quatre générations, notre famille œuvre pour apporter la meilleure qualité à nos clients", déclare JC Henry, quatrième génération de chef de la direction d'EP Henry. "Avec Solidia, nous fabriquons à présent des produits qui sont non seulement meilleurs pour nos clients, mais aussi meilleurs pour la planète. J'en suis convaincu, l'avenir passe par Solidia."

À propos d'EP Henry

EP Henry est la principale entreprise familiale de fabrication de produits en béton d'Amérique du Nord. La société fournit Hardscaping™ et des produits de maçonnerie architecturale en béton. Tous nos produits sont 100 pour cent fabriqués aux États-Unis et destinés aux propriétaires particuliers et aux entreprises. Basé à Woodbury, dans le New Jersey, EP Henry a été créé en 1903.

À propos de Solidia Technologies®

Basé à Piscataway, New Jersey (États-Unis), Solidia Technologies® est une société technologique spécialisée dans le ciment et le béton rendant l'utilisation du CO 2 facile et rentable pour créer des matériaux de construction durables et de qualité supérieure. Les investisseurs de Solidia sont Kleiner Perkins, Bright Capital, BASF, BP, LafargeHolcim, Total Energy Ventures, Oil and Gas Climate Initiative (OGCI) Climate Investments, Air Liquide, Bill Joy et d'autres investisseurs privés. La société a reçu les distinctions suivantes: Solar Impulse Efficient Solution (2019); accréditation BP Advancing Low Carbon (2018 et 2019); finaliste 2017 du second tour de l'ERA Grand Challenge (anciennement CCEMC), Sustainia 100 (2016); Business of the Year (2015, NJBiz); Global Cleantech 100 (2014); R&D Top 100 (2013); Best Place to Work in NJ (2014); finaliste 2014 du premier tour du CCEMC Grand Challenge; finaliste 2013 du Katerva Award; et sélection Climate CoLab du MIT. Suivez Solidia sur www.solidiatech.com et sur LinkedIn, YouTube et Twitter: @SolidiaCO2.

