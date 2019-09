Andersen Global breidt zich uit in Rwanda

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global heeft vandaag een samenwerkingsovereenkomst bekendgemaakt met MRB Attorneys in Rwanda. De toevoeging van de in Kigali gevestigde firma betekent voor Andersen Global het 16e land met een vertegenwoordiging in Afrika.

MRB Attorneys werd in 2013 opgericht door de vijf partners van de firma, die allen uitgebreide ervaring hebben met private en publieke juridische adviesdiensten. Momenteel adviseren de elf advocaten van MRB klanten op het gebied van ondernemings- en handelsrecht, geschiloplossing, energie en infrastructuur en overheidszaken en -beleid, met een belangrijke nadruk op bank- en investeringszaken. Zij vertegenwoordigen een breed bestand van bankcliënten, particuliere en publieke bedrijven, internationale organisaties en overheidsinstellingen.

“Andersen Globals reputatie van rentmeesterschap en transparantie sluit uitstekend aan bij hetgeen onze klanten waarderen en van ons zijn gaan verwachten. De synergetische samenwerking zal een voordeel zijn voor onze klanten en onze mensen,” aldus Emmanuel Butare, managing partner van MRB Attorneys. “Wij zijn zeer enthousiast om te gaan samenwerken met gelijkgestemde professionals die ons bereik en onze mogelijkheid om overal in de wereld naadloze diensten te leveren vergroten.”

“Afrika is een belangrijke markt voor wereldwijde activiteiten en we hebben ambitieuze plannen om de uitbreiding voort te zetten. Het vormen van een team met het gerespecteerde MRB-team versterkt een al solide Afrikaans team,” aldus Mark Vorsatz, chairman van Andersen Global en CEO van Andersen. “Zij hebben beslist ‘grote ambities’ en we kijken ernaar uit met hen samen te werken om klanten de beste service in de regio te bieden.”

Andersen Global is een internationale vereniging van juridisch afzonderlijke, onafhankelijke aangesloten bedrijven die bestaan uit fiscale en juridische professionals over de hele wereld. Andersen Global, opgericht in 2013 door het aangesloten Amerikaanse bedrijf Andersen Tax LLC, telt nu wereldwijd meer dan 4.500 professionals en is actief op meer dan 149 locaties via aangesloten en samenwerkende bedrijven.

