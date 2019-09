Community dá as boas-vindas a duas novas marcas de alto nível da mídia

SANTA BÁRBARA, Califórnia--(BUSINESS WIRE)--O Community, desenvolvido por Xandr, dá as boas-vindas a duas marcas adicionais de alto nível, a Bloomberg e a Vudu, com base nos parceiros anunciados anteriormente. Os parceiros atuais do Community incluem: CNN, TNT, TBS, truTV, B / R Live, Otter Media e Warner Bros. da WarnerMedia, assim como A+E Networks, AMC Networks, Cheddar, VICE, Hearst Magazines, Newsy, Philo, Tubi e Xumo.

Com base na poderosa tecnologia da Xandr e nas informações de consumidores, o Community simplifica e aprimora a conexão de um anunciante com públicos exclusivos. O Community possibilita que os anunciantes alcancem o seu público em grande escala em um ambiente de vídeo de alto nível, com segurança da marca e com privacidade.

“ O Community é bem-sucedido por causa de seus parceiros e pelo conteúdo de alto nível que produzem todos os dias”, disse Brian Lesser, diretor executivo da Xandr. “ Juntamente com nossos parceiros do Community, ajudamos anunciantes a alcançar consumidores interessados em qualquer dispositivo no qual assistem ao seu programa favorito. Com a poderosa tecnologia da Xandr e informações exclusivas do consumidor, combinadas com o melhor conteúdo do mundo - o Community torna a publicidade importante.”

Os anunciantes precisam se conectar ao público de vídeo digital e da TV. A solução acessível entre telas da Xandr possibilita que anunciantes alcancem estes públicos através das telas, o que permite que os anunciantes combinem o poder da TV acessível com a precisão e a escala do universo digital. O Community está repleto de informações valiosas de terceiros, decorrentes dos 170 milhões de relacionamentos diretos com os consumidores da AT&T. A abordagem de atribuição de privacidade do Community permite aos anunciantes alcançar públicos-alvo com base em intenção, interesse e estilo de vida e ajudar estes anunciantes a avaliar a prosperidade da marca e gerenciar limites de frequência.

Sobre a Xandr

Xandr é a empresa de publicidade da AT&T e líder de TV endereçável, criando uma solução melhor para anunciantes e empresas de mídia. A Xandr Invest e a Xandr Monetize, nossas plataformas estratégicas baseadas em mais de uma década de inovação da AppNexus, otimizam o gasto de mídia nas telas para compradores e vendedores. Community, desenvolvido pela Xandr, é um mercado com curadoria de editores de primeira qualidade, que fornece acesso a informações exclusivas do consumidor em um ambiente seguro para a marca. Por mais de 143 anos, a AT&T utilizou dados e tecnologia para informar e melhorar a experiência do cliente.

