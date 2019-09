EP Henry Apresenta os Primeiros Produtos Pré-fabricados do Mundo, Fabricados com CO2-Cured Solidia Concrete

EP Henry's CO2-cured Solidia Concrete™ pavers made from low-carbon Solidia Cement™ at the Elsmere, Delaware Fire Company (Photo: Business Wire)

WOODBURY N.J. & PISCATAWAY, N.J.--(BUSINESS WIRE)--EP Henry, o principal fabricante de produtos de concreto unitário na América do Norte, em colaboração com Solidia Technologies®, uma empresa de tecnologia de cimento e concreto, apresentou os primeiros produtos do mundo feitos com Solidia Concrete ™ com menos carbono. Usando Solidia Cement ™ da LafargeHolcim como base, o que requer temperaturas mais baixas durante a produção e, portanto, emite menos carbono, os produtos da Solidia Concrete são curados com CO 2 em vez de água, reduzindo seu carbono footprint em até 70% comparado ao concreto tradicional.

"Nossa reputação como líder do setor levou a algumas parcerias significativas no desenvolvimento de novos produtos e tecnologias", disse Eric Long, presidente da EP Henry. "Essa parceria mais recente - e talvez mais emocionante - com a Solidia Technologies, mudará o cenário da indústria do concreto."

Desde 2013, as empresas colaboram para integrar os sistemas às instalações de fabricação de EP Henry's Wrightstown. “Como líder confiável em concreto, conhecido por impulsionar a inovação de mercado e de produtos, EP Henry foi a nossa primeira escolha como parceira global de lançamento da Solidia Cement”, disse o presidente e CEO da Solidia Technologies, Tom Schuler. "Estamos muito agradecidos por compartilhar o conhecimento inigualável do mercado e a profunda experiência em inovação de produtos e serviços, a EP Henry nos ajudou a tornar os negócios inteligentes em sustentabilidade para cimento e concreto."

Através de seus esforços combinados de pesquisa e desenvolvimento, as empresas demonstraram os diversos benefícios da Solidia Concrete em relação aos produtos comuns tradicionais à base de cimento Portland, incluindo vibração de cores aprimorada, eliminação quase imediata da eflorescência primária, durabilidade aprimorada e maior resistência a sais de degelo. Os produtos também ganham força total em 24 horas, em comparação com os 28 dias necessários para o concreto tradicional curado a vapor.

“Que a Solidia Concrete elimine a eflorescência foi minha primeira motivação para explorá-la”, explicou Eric, referindo-se aos depósitos esbranquiçados comuns aos novos produtos de concreto e alvenaria. “Descobrimos muitos benefícios adicionais e ficamos satisfeitos com a recepção entusiasmada que recebemos de instaladores e consumidores que adoram os benefícios do produto e que seus difíceis projetos estão ajudando a proteger o meio ambiente.”

As novas pavimentadoras e blocos de EP Henry obtêm suas vantagens de desempenho como resultado da nova química da Solidia, que pode ser produzida em instalações tradicionais de fabricação de concreto pré-moldado usando equipamento padrão, mas com a conversão de fornos de cura em CO 2 . Além de oferecer aprimoramentos de produtos, os processos patenteados da Solidia oferecem aos fabricantes economias consideráveis de energia e redução de custos e recursos de produção na hora certa, reduzindo significativamente os requisitos de armazenamento de inventário. Os produtos Solidia Concrete também podem ser reciclados antes da cura, reduzindo significativamente o desperdício de fabricação.

Hoje, os produtos EP Henry feitos com Solidia Concrete estão sendo instalados no Meio-Atlântico e no Nordeste dos EUA. A empresa está expandindo sua gama de produtos Solidia Concrete. Planeja transformar 50% da instalação de Wrightstown em produção de concreto Solidia este ano, com uma conversão completa planejada para o futuro. Como resultado de sua conversão para o CO da Solidia 2 processo de cura, em um ano, a EP Henry será a maior consumidora de CO 2 em Nova Jersey.

"Por mais de 115 anos e quatro gerações, nossa família procurou criar produtos da melhor qualidade para nossos clientes", disse o CEO da quarta geração da EP Henry, JC Henry. "Agora, com a Solidia, estamos fabricando concretos que além de serem melhores para os nossos clientes, também são melhores para o planeta. Eu vi o futuro, e é Solidia.”

Sobre a EP Henry

EP Henry é a principal fabricante de propriedade e operação familiar de produtos de concreto da América do Norte. A empresa fornece Hardscaping ™ - um termo que cunhou - e produtos arquitetônicos de alvenaria de concreto, são todos 100% fabricados nos Estados Unidos, para proprietários e empresas. Com sede em Woodbury, NJ, a EP Henry foi fundada em 1903.

Sobre a Solidia Technologies®

Com sede em Piscataway, N.J. (EUA), Solidia Technologies® é uma empresa de tecnologia de cimento e concreto que torna fácil e lucrativo o uso de CO 2 para criar materiais de construção superiores e sustentáveis. Os investidores da Solidia incluem Kleiner Perkins, Bright Capital, BASF, BP, LafargeHolcim, Total Energy Ventures, Investimentos Climáticos da Iniciativa Climática para Petróleo e Gás (OGCI), Air Liquide, Bill Joy e outros investidores privados. As honras incluem: 2019 Solar Impulse Efficient Solution; 2018 e 2019 BP Advancing Low Carbon credenciamento; 2017 ERA Grand Challenge (ex-CCEMC) Finalista da Segunda Rodada, 2016 Sustainia 100; 2015 NJBiz Negócios do Ano; 2014 Global Cleantech 100; 2013 R&D Top 100; 2014 Melhor Lugar para Trabalhar em NJ; 2014 CCEMC Grand Challenge Finalista da Primeira Rodada; 2013 Katerva Award finalista; e MIT Climate CoLab lista restrita. Siga Solidia em www.solidiatech.com e no LinkedIn, YouTube e Twitter: @SolidiaCO2.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.