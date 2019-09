Vertex en Oracle breiden samenwerking uit om belastingautomatisering op Oracle Cloud Infrastructure te leveren

KING OF PRUSSIA, Pa.--(BUSINESS WIRE)--Vertex, Inc., een toonaangevende wereldwijde leverancier van belastingtechnologie en Gold-levellid van Oracle PartnerNetwork (OPN), heeft vandaag aangekondigd dat haar vlaggenschipproduct, Vertex® Indirect Tax O Series®, de status 'Powered by Oracle Cloud' heeft bereikt. In samenwerking met Oracle stelt deze prestatie klanten in staat om Vertex-belastingoplossingen in de Oracle Cloud te bouwen, te implementeren, te integreren en uit te breiden.

"Dit was een natuurlijke uitbreiding van onze langdurige en wederzijds succesvolle relatie met Oracle en NetSuite," aldus David DeStefano, president en CEO van Vertex. "Het geeft onze klanten de flexibiliteit, snelheid en schaal om hun zakelijke transacties en belastingverplichtingen met vertrouwen te beheren."

De status 'Powered by Oracle Cloud' erkent oplossingen van OPN-leden die zijn getest of geverifieerd voor gebruik op Oracle Cloud Infrastructure. Deze prestatie biedt klanten vertrouwen dat de applicatie van de partner voldoet aan de prestatie- en beveiligingsstandaarden van Oracle Cloud Infrastructure.

"De Vertex O Series-oplossing aangedreven door Oracle Cloud Infrastructure vertegenwoordigt een strategische samenwerking waarmee beide bedrijven kunnen profiteren van de natuurlijke synergieën van hun best-in-class oplossingen in enterprise cloud-applicaties," stelde Dave Profozich, senior vice president, Oracle ISV Ecosystem, Oracle. "De Vertex-relatie vertegenwoordigt het type investering dat Oracle doet in het Independent Software Vendor (ISV)-ecosysteem rondom ons platform om de onderneming meer functionaliteit te bieden en de groei van partners te vergemakkelijken."

Gezamenlijke klanten zullen profiteren van verbeterde integratie tussen Vertex en verschillende front- en back-office Oracle-applicaties, waaronder Oracle ERP Cloud, Oracle NetSuite ERP, Oracle JD Edwards, Oracle E-Business Suite en Oracle Monetization Cloud.

Vertex is een Bronze Sponsor op Oracle OpenWorld 2019 en zal drie sessies organiseren. Kom langs bij Moscone South, stand 1823, voor meer informatie.

Over Vertex

Vertex, Inc. is een toonaangevende leverancier van belastingsoftware en -diensten die wereldwijde handel mogelijk maakt. Vertex verbindt klanten en partners in alle sectoren om 's werelds meest vertrouwde belastingoplossingen te bieden, opdat bedrijven met vertrouwen kunnen groeien. Vertex biedt cloudgebaseerde oplossingen en oplossingen op locatie die kunnen worden aangepast aan specifieke industrieën voor elke belangrijke indirecte belastinglijn, waaronder verkoop en consumentengebruik, toegevoegde waarde en loon. Vertex is gevestigd in Pennsylvania met kantoren wereldwijd en is een particulier bedrijf met meer dan 1.000 professionals dat bedrijven over de hele wereld bedient.

Ga voor meer informatie over Vertex naar www.vertexinc.com of volg Vertex op Twitter en LinkedIn.

Over Oracle OpenWorld

Oracle OpenWorld, sinds meer dan 20 jaar de belangrijkste zakelijke en technologische conferentie in de branche, verenigt tienduizenden persoonlijke bezoekers en miljoenen online. De conferentie is bedoeld om bedrijven te helpen de cloud te benutten voor hun innovatie en groei en biedt diep inzicht in industrietrends en doorbraken die worden aangedreven door technologie. Met duizenden sessies, demo's en praktische labs, plus tentoonstellingen van meer dan 250 partners en klanten over de hele wereld, is Oracle OpenWorld een showcase geworden voor toonaangevende cloudtechnologieën, van cloudtoepassingen tot -infrastructuur. Ga voor registratie, live toespraken, gegevens over sessies, nieuws en meer naar www.oracle.com/openworld of www.oracle.com/newsroom.

Over Oracle PartnerNetwork

Oracle PartnerNetwork (OPN) is het partnerprogramma van Oracle dat partners een gedifferentieerd voordeel biedt om Oracle-oplossingen te ontwikkelen, te verkopen en te implementeren. OPN biedt middelen om gespecialiseerde kennis van de producten en oplossingen van Oracle te trainen en te ondersteunen en is geëvolueerd om het groeiende productportfolio, het partnerbestand en de zakelijke kansen van Oracle te erkennen. De sleutel tot de nieuwste verbeteringen aan OPN is de mogelijkheid voor partners om te worden erkend en beloond voor hun investering in Oracle Cloud. Partners die zich bezighouden met Oracle zullen in staat zijn om hun Oracle Cloud-expertise en -succes met klanten te differentiëren via het OPN Cloud-programma: dit is een innovatief programma dat bestaande OPN-programmaniveaus aanvult met niveaus van erkenning en progressieve voordelen voor partners die met Oracle Cloud werken. Ga voor meer informatie naar: http://www.oracle.com/partners.

