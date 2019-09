Vertex e Oracle espandono la collaborazione per offrire servizi di automazione fiscale sull’infrastruttura Oracle Cloud

KING OF PRUSSIA, Pennsylvania--(BUSINESS WIRE)--Vertex, Inc., un leader nello sviluppo della tecnologia per servizi fiscali e membro di livello Gold di Oracle PartnerNetwork (OPN), oggi ha annunciato che il suo prodotto di punta, Vertex® Indirect Tax O Series®, ha ottenuto lo stato ‘Powered by Oracle Cloud’. Grazie alla collaborazione in corso con Oracle, questo risultato consentirà ai clienti di costruire, implementare, integrare ed estendere soluzioni fiscali Vertex su Oracle Cloud.

“Si è trattato di una naturale estensione del nostro rapporto di lunga data e mutuamente di successo con Oracle e NetSuite”, spiega David DeStefano, Presidente e Amministratore delegato Vertex. “Offre ai clienti la flessibilità, la velocità e la scalabilità necessarie per gestire le loro operazioni commerciali e soddisfare gli obblighi fiscali con fiducia.”

Lo stato ‘Powered by Oracle Cloud’ attesta che le soluzioni dei membri OPN sono state collaudate o verificate per quanto riguarda la loro esecuzione sull’infrastruttura Oracle Cloud. Questo risultato garantisce ai clienti che l’applicazione di un partner soddisfa gli standard sulle prestazioni e sulla sicurezza dell’infrastruttura stessa.

“La soluzione Vertex O Series basata sulla tecnologia dell’infrastruttura Oracle Cloud rappresenta una collaborazione strategica che mette in grado entrambe le società di sfruttare le sinergie naturali delle loro soluzioni avanzate in applicazioni cloud aziendali”, spiega Dave Profozich, vice presidente senior presso Oracle ISV Ecosystem, Oracle. “Il rapporto stretto con Vertex costituisce il tipo di investimento che Oracle sta effettuando nell’ecosistema Independent Software Vendor (ISV) che si appoggia alla nostra piattaforma, per assicurare maggiore funzionalità alle aziende e facilitare la crescita dei partner.”

I clienti di entrambe le società si avvantaggeranno delle superiori integrazioni fra Vertex e una varietà di applicazioni Oracle front-office e back-office – Oracle ERP Cloud, Oracle NetSuite ERP, Oracle JD Edwards, Oracle E-Business Suite e Oracle Monetization Cloud.

