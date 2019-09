John Paul, le n° 1 des services de conciergerie et Talkdesk annoncent leur partenariat

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Talkdesk®, Inc., vient d’annoncer son partenariat avec John Paul, le leader mondial de la fidélisation et de la relation client, afin d’unifier les outils de communication du service des opérations et fournir des fonctionnalités de pointe. Talkdesk, Enterprise Cloud Contact Center accompagne presque 700 Concierges de John Paul à travers le monde pour offrir à leur client une expérience exceptionnelle. John Paul a, en grande partie, choisi Talkdesk pour sa fiabilité, son niveau de sécurité des systèmes, grâce à la conformité PCI, et à la facilité d’intégration de Salesforce dans plusieurs bureaux notamment aux États-Unis, en Europe et en Asie.

“Notre mission est d’apporter à nos membre le meilleur service 24h/24 et 7j/7 partout dans le monde. Notre niveau d’excellence exige des capacités de communication exceptionnelles dans différentes langues et régions géographiques. À ce titre, la solution proposée par Talkdesk répond parfaitement aux besoins de notre organisation », a déclaré Erwan Vezin, CIO de John Paul Group. “Talkdesk et John Paul ont les mêmes perspectives, avec pour objectif de se différencier en offrant une expérience client supérieure. Nous nous réjouissons à l’idée du succès de cette nouvelle collaboration.”

Talkdesk permet une personnalisation des fonctionnalités pour répondre à la clientèle haut de gamme de John Paul. En intégrant de l’intelligence artificielle sur l’ensemble de la plateforme, Talkdesk facilite la personnalisation du service grâce à des communications rationalisées pour tous les Concierges à travers le monde. Des systèmes de routage évolués permettent de diriger le client dans la zone géographique qui convient et vers le concierge qui sera le plus à-même de répondre à ses besoins spécifiques en fonction de son expertise.

La flexibilité de l’outil Talkdesk permet à John Paul d’intégrer et de synchroniser ses systèmes au niveau mondial garantissant une qualité vocale supérieure et un alignement des systèmes de GRC sur tous les marchés. En fournissant un système de téléphonie exceptionnel avec des communications simplifiées entre les employés, Talkdesk soutient la mission de John Paul qui est de fournir à ses clients la meilleure expérience personnalisée.

“Les entreprises qui offrent une expérience client extraordinaire sont celles qui se différencieront de la concurrence et qui gagneront de nouveaux clients dans cette ère axée sur le consommateur », a déclaré Tiago Paiva, CEO de Talkdesk. “Dans le domaine exclusif des services de conciergerie et de la fidélisation de la clientèle, l’expérience client est la composante la plus importante pour permettre aux organisations d’atteindre leurs objectifs.”

Dans le cadre de sa mission qui est de fournir le meilleur service de conciergerie au monde, John Paul va s’appuyer sur les fonctionnalités d’intégration complètes offertes par Talkdesk pour Salesforce, en fournissant un profil client complet aux concierges, avec notamment les préférences de chaque client.

À propos de Talkdesk

Le Talkdesk Enterprise Cloud Contact Center aide les entreprises à transformer l’expérience client en un avantage concurrentiel. Grâce à ses performances de type entreprise et à une facilité d’utilisation de type grand public, Talkdesk s’adapte facilement aux besoins évolutifs des équipes de vente et d’assistance, ainsi qu’à ses clients finaux, contribuant de ce fait à accroître la satisfaction des clients, la productivité et les économies de coûts. Plus de 1 800 entreprises innovantes à travers le monde, parmi lesquelles figurent IBM, Acxiom, 2U, Trivago et Peloton, qui comptent sur Talkdesk pour améliorer leurs interactions avec leurs clients. Découvrez plus de détails et demandez une démonstration sur www.talkdesk.com.

À propos de John Paul

John Paul fournit aux entreprises et aux marques des solutions de fidélisation pour leurs clients et collaborateurs grâce à trois offres complémentaires opérées en marque blanche. Tout d’abord grâce aux services de conciergerie, puis aux programmes de marketing affinitaires et enfin à la création d’événements exceptionnels. Inspirant, John Paul conjugue l’unique savoir-faire et savoir-être de ses 700 concierges et l’accès à son carnet d’adresses de 10 000 partenaires parmi les plus prestigieux au monde. Innovant, John Paul s’appuie sur une plateforme digitale unique et globale au contenu ultra personnalisé grâce à une technologie propriétaire.

www.johnpaul.com

