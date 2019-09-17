4.2亿人民币| AssetBlock推出基于Algorand的投资平台，将可用Algo交换价值6000万美元的通证化房地产权益

波士顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯) --今天，AssetBlock在Algorand公链平台上推出了其商业房地产投资平台，这是一个为下一代经济交流而设计的区块链平台。AssetBlock还通过与顶级奢华酒店Hotel所有者和资产管理公司Lodging Capital Partners (LCP)的合资企业宣布，将在Algorand平台上，提供价值6000万美元的独家酒店房产，这些房产将全部进行通证化。

投资者将可以进入之前公众无法进入的房产投资，而且还可以直接用Algos (Algorand的数字货币)来交换他们在这些房产中的股份。

房地产是全世界最大的资产类别，但在美国，价值7万亿美元的商业房地产投资市场中，有80%是由机构投资者控制。AssetBlock的平台通过与顶级合作伙伴直接合作，并为他们填补关键的资金缺口，扩大了以去中心化身份，来参与以往十分封闭式的房产投资机会。因此，非机构投资者的进入门槛大大降低，从而将获得更好的交易机会、引人注目的经济效益和更顺畅的投资流程，同时也降低了房地产合作伙伴的资本成本。

“我们创立AssetBlock，是因为现代经济需要现代技术。我们看到了一个机会，可以建立一个解决方案，将传统和非传统的房地产投资者和专业人士有效地结合在一起，为所有参与者创造更多的机会，” AssetBlock的首席执行官兼创始人迈克•里德尔(Mike Liddell)表示。“Lodging Capital Partners 的参与充分表现了AssetBlock可以很自豪的展示，在我们的平台上提供的房地产投资伙伴的水平。LCP已经投资了价值超过15亿美元的资产组合，并继续表现强劲。”

“我们与AssetBlock的合作，为LCP开辟了一个新的投资者池，使我们能够更有效地筹集资金，并扩大我们的业务，”Lodging Capital Partners首席执行官兼首席信息官史蒂夫•基西利卡(Steve Kisielica)表示。“为了在不断变化的市场环境中保持竞争力，对房地产投资行业来说，拥抱区块链这样推动行业向前发展的技术至关重要。”

AssetBlock之所以选择Algorand，是因为Algorand正在一步步实现区块链世界所设想的潜力:一个消除全球进入门槛、去中心化参与、可以有效汇集投资者和机会、并且Algorand满足AssetBlock在安全和合规方面的高标准，提供了无国界经济。

Algorand首席执行官Steve Kokinos表示，" AssetBlock是众多利用Algorand区块链技术颠覆传统商业模式的创新公司之一。"“AssetBlock扩大房地产投资资金池的模式，完全符合我们的长期愿景，即：全球范围通过消除此类投资机会的摩擦，建设无国界经济。”

AssetBlock将继续增加更多的房地产合作伙伴和资产，不久后将发布更多公告。投资者还将看到类似经济动态的其他资产类别的扩张。AssetBlock欢迎潜在投资者在这里注册https://www.assetblock.com/signUp ，也欢迎有兴趣的房地产合作伙伴在这里注册。https://www.assetblock.com/signUpPartner

关于AssetBlock

AssetBlock使房地产投资变得更加安全，增加了进入市场的机会，降低了资本成本。该平台建立在Algorand的基础上，利用下一代安全和可扩展的区块链技术，重新构思了传统的房地产投资。该公司成立于2018年，由首席执行官迈克·里德尔领导。如需了解更多信息，请访问:www.assetblock.com