Elligo Health Research s'associe avec Jack Nathan Health pour rendre la recherche clinique possible au sein de ses cliniques intégrées aux supercentres Walmart au Canada

AUSTIN, Texas--(BUSINESS WIRE)--Elligo Health Research, organisation qui favorise l’accès à la recherche en matière de soins de santé, aidera les patients de Jack Nathan Health à obtenir un accès exclusif à la recherche clinique comme option de traitement au sein de ses cliniques intégrées aux supercentres Walmart au Canada. Jack Nathan Health exploite des cliniques dirigées par des médecins qui offrent des services de rendez-vous, de laboratoire, de physiothérapie et de chiropratique et plus encore.

« Nous prenons au sérieux notre engagement à fournir des traitements et des services exceptionnels » explique George Barakat, PDG de Jack Nathan Health. « Le partenariat avec Elligo nous permet de rester informés des avancées les plus récentes, d’améliorer nos installations de pointe et de continuer à relever les défis de santé de nos patients. »

Ce partenariat élargit le réseau de Elligo’s Research Ready site pour l’offrir aux professionnels de la santé et à leurs patients, qui n’auraient autrement pas accès aux traitements par la recherche. Les patients de Jack Nathan Health qui se qualifient pour un projet de recherche auront la possibilité de recevoir des traitements par l’entremise de l’approche Elligo’s Goes Direct®, qui jumelle des sociétés pharmaceutiques à des groupes de patients.

« Il s’agit, à ce jour, du plus grand accomplissement de notre mission qui est d’établir une relation entre les patients et la recherche » explique John Potthoff, Ph.D., PDG d’Elligo. « Nous ne faisons pas que permettre une meilleure recherche, mais nous utilisons la force d’un réseau étendu pour accélérer le processus de diffusion de nouveaux médicaments sur le marché, et pour améliorer les traitements partout dans le monde. »

À propos d’Elligo

Elligo Health Research, organisation qui favorise l’accès à la recherche en matière de soins de santé, s’assure que tous les patients ont accès à la recherche clinique comme option de traitement par le biais des dossiers de santé numériques et de la relation de confiance entre le patient et son médecin. En nous basant sur notre nouvelle technologie clinique IntElligo Research StackMC et sur notre approche Goes Direct®, nous mettons plus de médecins et leurs patients en relation avec la recherche, accélérant ainsi le processus de développement clinique. Apprenez-en davantage sur elligodirect.com.

À propos de Jack Nathan Health®

Jack Nathan Health® est une entreprise privée à propriété canadienne, et fière partenaire de Walmart Canada, dédiée à l’amélioration des soins de santé en s’associant avec de professionnels de la santé hautement qualifiés, et en offrant des soins de santé uniformes, faciles d’accès, et centrés sur les patients. Les cliniques médicales et dentaires à la fine pointe de la technologie, sont facilement accessibles puisqu’elles sont situées dans les supercentres Walmart, avec plus de 70 emplacements au Canada. Les cliniques sont la propriété de Jack Nathan Medical Inc. qui les exploite sous licence, et ne sont pas affiliées à Walmart. Jack Nathan Health® est une marque déposée de Jack Nathan Medical Inc. Tous les renseignements inclus dans les présentes n’engagent que Jack Nathan Health® ou ses propriétaires exploitants et ne sont pas vérifiés de façon indépendante par Walmart. Toutes les marques déposées de Walmart sont la propriété de Wal-Mart Stores, Inc est sont utilisées sous licence. jacknathanhealth.com

À propos de Walmart Canada

Walmart Canada s’est établie en 1994 et son siège social se trouve à Mississauga, en Ontario. Walmart comprend des magasins Walmart et des Supercentres Walmarts.

