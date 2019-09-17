保險業領導者和Visa將理賠給付數位化以滿足個人和企業的亟需

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--發生撞車或天然災害等緊急情況時，人們絲毫沒有防備，也沒有準備好去填寫保險單、確認索賠估計和支付維修與醫療費用。在此期間的當務之急是快速獲得資金。Visa致力於與保險業的創新公司合作，在個人、家庭和企業最需要資金時，協助將陳舊且耗時的保險理賠給付流程轉變為近乎即時1的資金支付。

Visa公司資深副總裁兼Direct Visa全球負責人Bill Sheley表示：「Visa認為，在危機時刻資金不應成為壓力源，不需要平均等待6至10天才能獲得保險支票的資金，這對於有需要的人來說顯得過時、令人沮喪且代價過高。作為值得信賴的全球品牌，Visa深知信任是保險業的基礎。透過Visa Direct及其創新的合作夥伴和客戶的獨特優勢，Visa可以協助提高給付流程的效率，在人們最需要的時候為他們提供更順暢的體驗。」

Visa正與金融機構及其客戶合作，為保險公司提供即時資金支付。部署由Visa的即時推送支付平臺Visa Direct支援的保險給付，使PNC Bank和Erie Insurance的客戶現在可以選擇將電子理賠付款即時遞送至其銀行帳戶。Visa還與Invenger Technologies的InsurPAY合作，幫助American Family獲得即時資金支付。

在全球，SafeCharge和Peoples Payment Solutions等支付服務合作夥伴分別與Setoo和TELUS Health等創新企業合作，利用Visa Direct快速簡便地進行保險給付。

在發生交通事故時，人們可能無法等待其保險公司的支票，因為資金可能需要數天甚至數週才能到位。而使用Visa Direct，Visa客戶和合作夥伴可以讓保險公司使用轉帳卡，直接將付款推送到個人或企業的銀行帳戶，以供即時取用。

合作夥伴感言：

PNC Treasury Management產品管理負責人Chris Ward表示：「消費者向他們的朋友、親戚或企業付款有無數的數位選擇，因此PNC只有與我們的客戶合作，部署企業對消費者的支付解決方案才有意義。這些方案還可以用安全且近似即時的數位選項取代紙本支票和現金，正如我們的ePayments平臺與Visa Direct一起所提供的選項。」

SafeCharge文化長Yuval Ziv表示：「節省時間，節省成本，節省精力：今天的消費者一直在尋找簡化操作和提高效率的最佳方法。在SafeCharge，我們認為創新是成長的重要基石，我們不斷地進化，為客戶提供最新的數位支付服務解決方案。我們很高興能在這一旅程中與Visa合作，共同改善支付體驗。」

Setoo共同創辦人兼共同執行長Eyal Gluska表示：「為當今消費者提供自動化的即時給付勢在必行——尤其是在客戶旅途中的關鍵時刻。這也是我們為何不斷地尋找最佳支付服務，以融入我們的保險即服務平臺。利用Visa Direct和我們重要的合作夥伴SafeCharge，使電子商務企業可以提供輔助保險產品，為消費者提供輕而易舉的無憂體驗。」

請造訪Visa Direct ，進一步瞭解Visa如何在人們最需要的時候協助加快資金轉移。

關於Visa Inc.

Visa Inc. (NYSE: V)是全球首屈一指的數位支付公司。我們的使命是透過最創新、可靠和安全的支付網路連接世界，推動個人、企業和經濟活動的蓬勃發展。我們擁有全球最先進的支付處理網路VisaNet，能夠在世界各地提供安全可靠的支付服務，每秒可處理65,000多筆交易。Visa對創新的堅持不懈是數位商務在全世界所有人的各類裝置上得以迅速成長的催化劑。 在世界由類比向數位時代演變之際，Visa正運用我們的品牌、產品、人才、網路和規模，重新塑造商業的未來。查詢詳情，請造訪：關於Visa、visa.com/blog和@VisaNews。

1 資金實際入帳時間因金融機構和地區而異。Visa要求支持快速資金支付的發卡機構在批准交易後最多30分鐘內將資金轉入收款人卡內。有關更多資訊，請洽詢您的Visa代表或查閱Visa Direct原始信用交易全球實施指南。

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