保险领导者和Visa通过理赔支付的数字化以满足个人和企业的亟需

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--当发生撞车或自然灾害等紧急情况时，人们丝毫没有防备，也没有准备好去填写保险单、确认索赔估计和支付维修与医疗费用。在此期间的当务之急是快速获得资金。Visa致力于与保险行业的创新公司合作，在个人、家庭和企业最需要资金时，帮助将陈旧且耗时的保险理赔支付流程转变为近乎实时1的资金支付。

Visa公司高级副总裁兼Direct Visa全球负责人Bill Sheley表示：“Visa认为，在危机时刻资金不应成为压力源，不需要平均等待6至10天才能获得保险支票的资金，这对于有需要的人来说显得过时、令人沮丧且代价过高。作为值得信赖的全球品牌，Visa深知信任是保险业的基础。通过Visa Direct及其创新的合作伙伴和客户的独特优势，Visa可以帮助提高支付流程的效率，在人们最需要的时候为他们提供更顺畅的体验。”

Visa正在与金融机构及其客户合作，为保险公司提供实时资金支付。通过部署由Visa的实时推送支付平台Visa Direct支持的保险支付，PNC Bank和Erie Insurance的客户现在可以选择电子理赔付款实时递送至其银行账户。Visa还通过Invenger Technologies与InsurPAY合作，帮助American Family实现实时资金支付。

在全球范围内，SafeCharge和Peoples Payment Solutions等支付服务合作伙伴分别与Setoo和TELUS Health等创新企业合作，通过Visa Direct轻松快速地实现保险赔付。

在发生交通事故时，人们可能无法等待其保险公司的支票，因为资金可能需要数天甚至数周才能到位。而使用Visa Direct，Visa客户和合作伙伴可以让保险公司使用借记卡直接将付款推送到个人或企业的银行账户，以供即时使用。

合作伙伴感言：

PNC Treasury Management产品管理负责人Chris Ward表示：“消费者向他们的朋友、亲戚或企业付款有无数的数字选择，因此PNC只有与我们的客户合作，部署企业对消费者的支付解决方案才有意义。这些方案还可以用安全且近似实时的数字选项取代纸质支票和现金，正如我们的ePayments平台与Visa Direct一起所提供的选项。”

SafeCharge首席文化官Yuval Ziv表示：“节省时间，节省成本，节省精力：今天的消费者一直在寻找简化操作和提高效率的最佳方法。在SafeCharge，我们认为创新是增长的重要基石，我们通过不断地进化，为客户提供最新的数字支付服务解决方案。我们很高兴能在这一旅程中与Visa合作，共同改善支付体验。”

Setoo联合创始人兼联合首席执行官Eyal Gluska表示：“为当今消费者提供自动化的即时赔付势在必行——尤其是在客户旅途中的关键时刻。这也是我们为什么不断地寻找最佳支付服务，以融入我们的保险即服务平台。通过Visa Direct和我们重要的合作伙伴SafeCharge，使电子商务企业可以提供辅助保险产品，为消费者提供轻而易举的无忧体验。”

请访问Visa Direct ，进一步了解Visa如何在人们最需要的时候帮助更快实现资金转移。

关于Visa Inc.

Visa Inc. (NYSE: V)是全球领先的数字支付公司。我们的使命是通过最创新、可靠和安全的支付网络连接世界，推动个人、企业和经济活动的蓬勃发展。我们拥有全球最先进的支付处理网络VisaNet，能够在世界各地提供安全可靠的支付服务，每秒可处理65,000多笔交易。Visa对创新的坚持不懈是数字商务在全世界所有人的各类设备上得以迅速发展的催化剂。 在世界由模拟向数字时代演变之际，Visa正运用我们的品牌、产品、人才、网络和规模，重新塑造商业的未来。垂询详情，请访问：关于Visa、visa.com/blog和@VisaNews。

1 资金实际到帐时间因金融机构和地区而异。Visa要求支持快速资金支付的发卡人在批准交易后最多30分钟内转入收款人卡内。有关更多信息，请咨询您的Visa代表或查阅Visa Direct原始信用交易全球实施指南。

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