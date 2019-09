Wipro et Industrie 4.0 Maturity Center signent un partenariat stratégique

EAST BRUNSWICK, New Jersey, et BANGALORE, Indeacathec--(BUSINESS WIRE)--Wipro Limited (NYSE : WIT, BSE : 507685, NSE : WIPRO), une société leader mondiale en technologies de l’information, conseils et services de processus métiers, a annoncé aujourd’hui son partenariat stratégique avec i4.0MC - Industrie 4.0 Maturity Center GmbH (I4.0MC), en Allemagne, afin de stimuler la transformation numérique dans les sociétés manufacturières.

I4.0MC est basée près d’Aachen, en Allemagne, et fait partie intégrale du Campus RWTH d’Aachen de renommée mondiale. Elle est dirigée par des experts fonctionnels et techniques du domaine de la fabrication et des processus industriels.

I4.0MC, un pionnier du domaine de l’évaluation de maturité Industrie 4.0, applique l’indice de maturité Industrie 4.0 d’acatech pour aider les sociétés manufacturières à déterminer à quelle étape des programmes d’Industrie 4.0 elles se trouvent. Cette évaluation permet à ces manufactures de hiérarchiser, d’aligner et de contrôler leurs activités de numérisation sur toute l’organisation.

Ce partenariat va promouvoir la collaboration entre les leaders d’opinion du monde universitaire et de l’industrie dans les secteurs manufacturiers tels que l’automobile, les biens de consommation, la production industrielle, l’industrie pétrolière et gazière et les sciences de la vie. Alignée sur les industries manufacturières fondamentales, l’équipe expérimentée des consultants de Wipro soutiendra ses clients dans leur parcours de transformation de bout en bout piloté par I4.0MC.

Christian Hocken, Informaticien diplômé, titulaire d’un MBA et directeur associé a déclaré, « Nous avons hâte de coopérer avec une entreprise technologique de premier plan. Nos compétences sont parfaitement complémentaires. Nous fournirons le cadre et les outils de gestion tandis que Wipro réalisera la transformation numérique. Ensemble, nous pourrons proposer à nos clients des projets de transformation sur mesure afin de devenir une entreprise souple axée sur les données. »

Wipro aide les organisations mondiales durant leur adoption progressive d’Industrie 4.0 grâce à une gamme complète d'offres couvrant les services de conseil et consultation, les solutions industrielles, ainsi que les services de plateforme, et d'application. L’objectif de l’entreprise consiste à habiliter et soutenir les fabricants dans tous les secteurs durant toutes les étapes de leur parcours de transformation numérique, depuis l’évaluation jusqu'à la mise en œuvre.

« Aujourd’hui, les organisations manufacturières sont confrontées à un paysage confus de POC et de prototypes isolés qui ne crée aucun bénéfice pour l’entreprise. Grâce à notre partenariat, nous aiderons ces entreprises à définir et à mettre en œuvre les bonnes mesures pour appliquer efficacement la technologie », a déclaré le docteur en ingénierie Tobias Harland, directeur principal des pratiques industrielles.

Harmeet Chauhan, vice-président principal et directeur mondial des services industriels et d’ingénierie de Wipro Limited a ajouté : « Comptant plus 20 années d’expérience dans l’automatisation industrielle et les technologies d’atelier, Wipro est un partenaire de mise en œuvre d’industry 4.0 parmi les plus importants de ces dernières années pour les organisations mondiales. Nos offres EngineeringNXT sont basées sur les piliers clés d’Industry 4.0 dont la capacité en temps réel, les analyses avancées basées sur des logiciels de soutien à la prise de décision exploitant le langage de balisage de l'intelligence artificielle (AI/ML), et les systèmes cyberphysiques. Grâce aux programmes Industry 4.0, ce partenariat va nous permettre de gérer, pour les fabricants, la transformation de bout en bout. En conséquence, nous pourrons déployer et mettre en œuvre des solutions et des plateformes industrielles verticales qui mobiliseront la puissance de l’apprentissage machine et des analyses avancées pour déployer de nouveaux modèles commerciaux et flux de revenus. »

À propos d’i4.0MC - Industrie 4.0 Maturity Center GmbH

L’Industrie 4.0 Maturity Center est destiné aux sociétés manufacturières qui sont sur le point de procéder à leur transformation numérique et aux entreprises qui accompagnent cette transformation. L’indice de maturité Industrie 4.0 d’acatech, utilisé par l’Industrie 4.0 Maturity Center, offre aux sociétés manufacturières une ligne de conduite méthodique pour élaborer leur parcours individuel vers une entreprise souple et en déduire les étapes requises. Le cadre scientifique de l’« Industrie 4.0 Maturity Center » est l’« Industrie 4.0 Maturity Index », un indice qu'une initiative d’acatech a mis au point. Après plus d’une année de recherche de divers instituts et entreprises industrielles, l’indice a été présenté à l’Académie des sciences de l’ingénierie en mai 2017 en tant qu’étude d’acatech. Pour atteindre une norme de qualité internationale, le consortium a combiné les nécessaires compétences scientifiques avec la flexibilité et le pragmatisme commercial.

À propos de Wipro Limited

Wipro Limited (NYSE : WIT, BSE : 507685, NSE : WIPRO) est une société leader mondiale en technologies de l’information, conseils et services de processus métiers. Nous tirons parti du pouvoir de l’informatique cognitive, de l’hyperautomatisation, de la robotique, du cloud, de l’analytique et des technologies émergentes, pour aider nos clients à s’adapter au monde numérique, et leur assurer le succès. Société reconnue mondialement pour son portefeuille complet de services, son solide engagement en faveur de la durabilité et sa forte responsabilité citoyenne, nous possédons un effectif dévoué de plus de 175 000 personnes, au service de clients répartis sur six continents. Ensemble, nous découvrons des idées et établissons les liens nécessaires pour construire un avenir meilleur, entièrement nouveau.

Déclarations prévisionnelles et mises en garde

Certaines déclarations du présent communiqué concernant nos perspectives de croissance future sont des déclarations prévisionnelles, lesquelles impliquent un certain nombre de risques et d’incertitudes susceptibles de faire varier sensiblement les résultats réels par rapport à ceux inclus dans ces déclarations prévisionnelles. Les risques et incertitudes liés à ces déclarations comprennent, sans toutefois s’y limiter, les risques et incertitudes concernant les fluctuations de nos revenus, de notre chiffre d’affaires et de nos bénéfices ; notre aptitude à générer et à gérer la croissance ; une concurrence intense dans les services informatiques ; notre aptitude à conserver notre avantage concurrentiel en matière de coûts ; l’augmentation des salaires en Inde ; notre aptitude à attirer et à fidéliser des professionnels hautement qualifiés ; le dépassement des délais et des coûts sur les contrats à prix et à durée fixes ; la concentration de la clientèle ; les restrictions sur l’immigration ; notre aptitude à gérer nos opérations internationales ; une demande réduite pour la technologie dans nos domaines de focalisation clés ; des perturbations des réseaux de télécommunications ; notre aptitude à mener à bien et à intégrer nos acquisitions potentielles ; la responsabilité en cas de dommages liés à nos contrats de service ; le succès des sociétés dans lesquelles nous procédons à des investissements stratégiques ; le retrait des incitations fiscales gouvernementales ; l’instabilité politique ; les guerres ; les restrictions juridiques concernant l’obtention de capitaux ou l’acquisition d’entreprises en dehors de l’Inde ; l’utilisation non autorisée de notre propriété intellectuelle, et une conjoncture économique générale ayant un impact sur notre entreprise et notre secteur d’activité. Les autres risques susceptibles d’avoir des répercussions sur nos résultats d’exploitation futurs sont décrits plus en détail dans les documents que nous déposons auprès de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis. Ces documents sont disponibles sur le site www.sec.gov. Il se peut que nous soyons parfois amenés à faire des déclarations prévisionnelles supplémentaires, écrites ou orales, et ceci pourra inclure les déclarations contenues dans les documents déposés par la société auprès de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis, et dans nos rapports à l’intention des actionnaires. Nous ne nous engageons aucunement à actualiser les déclarations prévisionnelles qui pourraient être formulées de temps à autre par nous ou en notre nom.

