Total et Envision s’allient sur le marché en plein essor de l’énergie solaire distribuée en Chine

TEESS, une coentreprise à parts égales formée par Total (Paris:FP) (LSE:TTA) (NYSE:TOT) et Envision Group, leader mondial des systèmes énergétiques intelligents, démarre son activité commerciale de développement de projets de génération distribuée d’énergie solaire en autoconsommation à destination des clients B2B en Chine.

La coentreprise offre à ses clients la combinaison unique de systèmes solaires photovoltaïques et de solutions digitales de gestion d’énergie reposant sur le système d’exploitation AIoT EnOS™ d’Envision. Cette offre leur permettra de décarboner leur consommation d’énergie tout en réduisant son coût, en optimisant et digitalisant sa gestion, et en renforçant la sécurité et la fiabilité de son utilisation.

« Les sociétés des secteurs Industriel & Commercial représentent environ deux tiers de la consommation électrique en Chine. Un nombre croissant de ces entreprises s’engagent en faveur d’une l’électricité 100% renouvelable. Notre coentreprise a été créée pour leur permettre d’atteindre cet objectif, » explique Alex Sun, Président-directeur général de TEESS. « Nos actionnaires, Total et Envision, disposent ensemble d’une d’expertise internationale considérable dans la production d’énergie renouvelable et les solutions digitales de gestion de l’énergie. Nous rassemblons donc nos forces dans ces deux domaines afin de devenir le partenaire privilégié des sociétés des secteurs Industriel & Commercial en Chine, pour soutenir et rendre effective leur transition vers l’énergie renouvelable. »

« Total se réjouit de son partenariat avec Envision, qui lui permet de se positionner sur le marché en plein essor de la génération distribuée d’énergie solaire en Chine. En tant qu’acteur majeur du secteur de l’énergie solaire, nous sommes déterminés à faire croître nos activités dans l’électricité bas carbone en Chine et à permettre aux industries de réduire leur empreinte carbone localement, » déclare Julien Pouget, Directeur Renewables chez Total.

Envision est l’un des leaders mondiaux des systèmes énergétiques intelligents et dispose d’une large expertise dans les plateformes digitales de gestion d’énergie, le développement des énergies éolienne et solaire, le stockage d’énergie et les réseaux de recharge de véhicules électriques. Envision possède la plus grande plateforme mondiale d’AIoT EnOS™, qui gère actuellement plus de 100 gigawatts d’actifs solaire et éolien à travers le monde entier. Basée à Shanghai, Envision a créé 8 centres d'innovation technologique à Singapour, au Danemark, en Allemagne, aux États-Unis et au Japon. Le MIT Technology Review a classé Envision dans les 50 smartest companies de Chine en 2019.

Dans le cadre de son ambition visant à devenir la major de l’énergie responsable, Total développe un portefeuille d’activités dans l’électricité bas carbone avec l’objectif qu’il représente 15 % à 20 % du mix de ses ventes à horizon 2040. Le Groupe investit ainsi chaque année entre 1.5 et 2 milliards de dollars dans l’électricité bas carbone à partir de gaz et de renouvelables. La capacité de génération d’énergie bas carbone de Total dans le monde s'élève actuellement à près de 7 gigawatts, dont 3 gigawatts d'énergie renouvelable.

Avec plus de 40 ans d’expérience dans le solaire, Total contribue activement au développement de l’énergie solaire dans le monde à travers la conception et l’exploitation de grandes centrales au sol et en fournissant à des clients des secteurs industriel et commercial de l’électricité d’origine solaire produite à partir de systèmes installés sur leurs sites.

Total est un acteur majeur de l'énergie, qui produit et commercialise des carburants, du gaz naturel et de l’électricité bas carbone. Nos 100 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie meilleure, plus sûre, plus abordable, plus propre et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus de 130 pays, notre ambition est de devenir la major de l’énergie responsable.

