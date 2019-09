Transat Distribution Canada transfère son programme de cartes-cadeaux sur la plateforme DataCandy

MONTRÉAL--(BUSINESS WIRE)--Transat Distribution Canada Inc. (TDC) procédera à la transition de son programme de cartes-cadeaux existant, en vigueur dans ses 250 agences de voyage au Canada, vers la plateforme DataCandy. Basé à Montréal, TDC est le chef de file de la distribution au détail dans le domaine des voyages vacances, et est une filiale de Transat A.T. inc., l’une des plus grandes entreprises de tourisme intégrées du monde.

Avec DataCandy comme nouveau fournisseur de solutions de cartes-cadeaux, TDC fera l’expérience d’un processus uniforme, efficace et simple, autant pour la vente que pour l’échange de cartes-cadeaux. De plus, l’entreprise sera en mesure de suivre et de gérer l’entièreté de son secteur de cartes-cadeaux en s’appuyant sur les rapports et le tableau de bord en ligne conviviaux de DataCandy.

« Nous sommes ravis d’accueillir parmi notre clientèle une entreprise aussi prestigieuse, occupant une position dominante dans l’industrie du voyage », affirme Lorne Schwartz, PDG de DataCandy. « TDC aura une meilleure vue d’ensemble de son secteur des cartes-cadeaux et un contrôle plus serré sur celui-ci, une foule de contraintes techniques seront atténuées, et la transition vers la plateforme DataCandy se fera tout en douceur pour l’entreprise. »

« DataCandy est la plateforme de choix pour nous aider à faire passer notre secteur des cartes-cadeaux à un niveau supérieur », soutient Susan Bowman, vice-présidente, marketing et relations avec les fournisseurs, TDC. « Nous nous réjouissons de lancer cette nouvelle version de notre carte-cadeau TDC! »

À propos de DataCandy

DataCandy est un fournisseur nord-américain de premier plan de solutions abordables de cartes-cadeaux et de fidélisation de la clientèle pour les entreprises de toutes tailles. Sa plateforme sécurisée et conviviale est utilisée dans plus de 11 000 emplacements au Canada et aux États-Unis, par plus de 1 000 entreprises, dont le Groupe ALDO, La Source, Ultramar, Familiprix, Kernels Popcorn et 40 marques de restaurant du Groupe d’alimentation MTY. Pour découvrir en quoi une meilleure connaissance des habitudes de consommation de vos clients peut stimuler vos profits, visitez le www.datacandy.com/fr/.

À propos de Transat Distribution Canada

Transat Distribution Canada (TDC) est un réseau d’agences de voyages à service complet qui compte sur plus de 450 points de vente physiques, des sites Web, un centre d’appels et des conseillers en voyages à domicile. Le réseau regroupe les marques Voyages Transat, Transat Travel, Club Voyages, Marlin Travel, Voyages en Liberté, TravelPlus et d’autres membres affiliés. TDC est une filiale de Transat A.T. inc., une grande entreprise de tourisme international intégrée spécialisée dans le voyage vacances qui propose des forfaits, des séjours hôteliers et des liaisons aériennes. Transat a obtenu la certification Travelife en 2018 au titre de son engagement en faveur du développement durable.