Les chefs de file des assurances et Visa numérisent les paiements des prestations pour les particuliers et les entreprises au moment où ils en ont le plus besoin

Visa Direct powers real-time insurance payouts, providing people access to their funds when they need it most. (Graphic: Business Wire)

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Les urgences telles que les accidents de voiture ou les catastrophes naturelles surviennent lorsque l’on s’y attend le moins, laissant les gens mal préparés pour remplir les formulaires d’assurance, confirmer les estimations des indemnisations, et payer les frais des ateliers de réparation et les dépenses médicales. À ces moments-là, un accès rapide aux fonds est essentiel. Visa s’engage à travailler avec des sociétés innovantes dans le secteur des assurances, pour contribuer à transformer les processus dépassés et chronophages associés aux paiements des prestations d’assurance, en un accès aux paiements en temps réel ou presque1, au moment où les particuliers, les familles et les entreprises en ont le plus besoin.

« Visa pense que l’argent ne devrait pas constituer un facteur de stress dans les moments de crise, et que le fait d’attendre six à dix jours en moyenne pour percevoir le montant des chèques d’assurance appartient à un autre âge, en plus d’être frustrant et coûteux pour ceux qui en ont besoin », a déclaré Bill Sheley, VPS et directeur mondial de Visa Direct, chez Visa. « En tant que marque de confiance dans le monde entier, Visa sait combien la confiance est un élément sous-jacent de l’industrie de l’assurance. Visa, à travers Visa Direct et ses partenaires et clients innovants, est positionnée de façon unique pour permettre d’améliorer l’efficacité des processus de paiement et fournir aux gens une expérience plus fluide dans les moments où ils en ont le plus besoin. »

Visa s’efforce de permettre des versements de fonds en temps réel, pour les sociétés d’assurance en partenariat avec leurs institutions financières, et leurs clients. En déployant les prestations d’assurance exécutées par Visa Direct, la plateforme de paiements « push » en temps réel, de Visa, les clients de PNC Bank et d’Erie Insurance peuvent désormais choisir de recevoir un versement électronique des indemnisations, réalisé sur leur compte bancaire en temps réel. Visa collabore également avec InsurPAY de Invenger Technologies pour permettre des versements de fonds en temps réel pour American Family.

Dans le monde entier, les partenaires de services de paiements tels que SafeCharge, avec des innovateurs comme Setoo ; et Peoples Payment Solutions avec TELUS Health, collaborent pour utiliser Visa Direct de manière à faciliter et accélérer les versements d’assurance.

En cas d’accident de la route, il se peut que les victimes n’aient pas la possibilité d’attendre de recevoir des chèques de leur société d’assurance, le délai d’attente jusqu’à ce que les fonds soient disponibles pouvant s’étendre sur des jours, voire des semaines. Avec Visa Direct, les clients et les partenaires de Visa peuvent permettre aux sociétés d’assurance de transmettre au plus vite des décaissements « push », directement vers un compte en banque personnel ou d’entreprise, à l’aide de leur carte de débit pour un accès en temps réel.

Citations des partenaires :

« Avec des consommateurs qui disposent d’une myriade d’options numériques pour payer leurs amis, leurs proches ou les entreprises, il est tout à fait logique que PNC collabore avec nos clients pour déployer des solutions de paiement, de l’entreprise au consommateur (business-to-consumer, B2C) », a déclaré Chris Ward, directeur de la gestion de produit, pour PNC Treasury Management. « Elles peuvent également remplacer un chèque papier et des espèces par des options numériques sécurisées quasiment en temps réel, comme celles que nous proposons avec notre plateforme ePayments, en collaboration avec Visa Direct. »

« Moins de délais, moins de coûts, moins d’efforts : les consommateurs d’aujourd’hui cherchent constamment la meilleure façon de rationaliser les opérations et d’accroître l’efficacité », a indiqué pour sa part, Yuval Ziv, directeur de la conformité, chez SafeCharge. « Chez SafeCharge, nous considérons que l’innovation est une pierre angulaire clé de la croissance, et nous évoluons constamment pour proposer à nos clients les dernières solutions en matière de services de paiement numériques. Nous sommes ravis de collaborer avec Visa dans ce parcours visant à améliorer l’expérience de paiement. »

« La fourniture d’une indemnisation automatisée et instantanée pour les consommateurs d’aujourd’hui, en particulier aux moments les plus critiques dans leur parcours de client, est une obligation », a rappelé Eyal Gluska, cofondateur et co-PDG de Setoo. « C’est pourquoi nous cherchons constamment les meilleurs services de paiement disponibles à intégrer dans notre plateforme d’assurance en tant que service. L’exploitation de Visa Direct, avec notre précieux partenaire, SafeCharge, permet aux entreprises électroniques proposant des produits d’assurance auxiliaires, d’offrir à leurs consommateurs une expérience sans tracas et sans soucis. »

Consultez Visa Direct pour en savoir plus sur la manière dont Visa aide à transférer de l’argent plus rapidement à ceux qui en ont besoin, lorsqu’ils en ont le plus besoin.

À propos de Visa Inc.

Visa Inc. (NYSE : V) est le leader mondial des paiements numériques. Notre mission est de relier le monde grâce au réseau de paiement le plus innovant, le plus fiable et le plus sûr, et, ce faisant, de permettre aux individus, aux entreprises et aux économies de prospérer. Notre réseau de traitement global de pointe, VisaNet, fournit des paiements sécurisés et fiables dans le monde entier, et est capable de gérer plus de 65 000 messages de transaction par seconde. La focalisation sans relâche de la société sur l’innovation est un catalyseur pour la croissance rapide du commerce numérique connecté sur tout type d’appareil, pour tous, et partout. À l’heure où le monde évolue de l’analogique vers le numérique, Visa met à disposition sa marque, ses produits, ses employés, son réseau et son envergure pour réinventer l’avenir du commerce. Pour en savoir plus, consultez la rubrique À propos de Visa et visitez visa.com/blog et @VisaNews.

1 La disponibilité réelle des fonds varie selon l’établissement financier et la région. Visa demande aux émetteurs de fonds rapides de mettre ceux-ci à la disposition des détenteurs de carte, au maximum dans les 30 minutes suivant l’approbation de la transaction. Veuillez vous référer à votre représentant Visa et au Guide de mise en œuvre des opérations de crédit Visa Direct, pour en savoir plus.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.