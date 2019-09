Verimatrix: Sri Lanka Telecom kiest bewezen partnerecosysteem voor implementatie van grootschalige TV Everywhere-ervaring in eilandnatie

AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--IBC 2019 - Sri Lanka Telecom (SLT) heeft een bewezen partnerecosysteem gekozen, geleid door systeemintegrator Millennium I.T.E.S.P, voor de inzet van zijn Personalised Entertainment Option (PEO) TV Go, de nieuwste TV Everywhere-oplossing die een aanvulling is op de baanbrekende IPTV-service, SLT PEO TV. De integratie en gecombineerde ervaring van Beenius, Broadpeak en Verimatrix (Parijs: VMX) (Euronext Parijs: VMX) heeft SLT geholpen om snel over te schakelen naar een geavanceerder en veiliger platform voor videolevering. PEO TV Go biedt een verbeterde interactieve ervaring voor abonnees en stelt hen in staat om hun eigen inhoud op het platform te ontwikkelen.

Beenius levert het OTT-leveringsplatform en Broadpeak brengt zijn CDN- en video-on-demand-oplossingen, terwijl Verimatrix zijn geavanceerde Multi-DRM-oplossing biedt om native DRM op alle apparaattypen te harmoniseren voor de PEO TV Go-applicatie. Millennium I.T.E.S.P, een gevestigde partner van SLT, beheerde de snelle OTT-implementatie die SLT zal helpen zijn PEO TV-abonneebestand in twee jaar te verdubbelen en meer 4G-consumenten aan te trekken.

"Als mediasysteemintegrator en aanbieder van interactieve tv-oplossingen streeft Beenius ernaar om exploitanten te ondersteunen die innovatieve nieuwe videodiensten willen implementeren," aldus Filip Remškar, CEO van Beenius. "PEO TV Go van SLT biedt consumptie van tv-inhoud op alle beschikbare apparaten, beheerd vanuit een enkel platform. Nauwe samenwerking met onze partners brengt geaggregeerde waarde voor het project in termen van een uniforme gebruikerservaring op OTT-apparaten, veiligheid en eenvoud van consumptie en applicatie onderweg."

"Om aan de groeiende vraag van klanten naar video-inhoud op elk scherm te voldoen, had SLT een schaalbare en efficiënte oplossing voor videostreaming nodig," stelde Jacques Le Mancq, CEO van Broadpeak. "De afgelopen vier jaar hebben we nauw samengewerkt met SLT om hun PEO TV IPTV-aanbod voor VOD en inhaal-tv-diensten te laten groeien en te perfectioneren. We zijn erg trots om hen nu te begeleiden bij hun PEO TV Go-aanbod voor metgezelapparaten. Met behulp van onze BkS350 Origin Packager en BkS400 Video Cache Server kan SLT een enorme streamingcapaciteit in adaptieve bitrate-indelingen verwerken en een hoge servicekwaliteit leveren voor live-, VOD- en inhaalapplicaties op alle schermen."

"De Sri Lankaanse betaal-tv-markt is zeer competitief, dus hebben we samengewerkt met belangrijke spelers uit de industrie om de netwerkbehoeften van SLT te begrijpen en een snelle implementatie van onze Multi-DRM-oplossing mogelijk te maken," verklaarde Steve Oetegenn, COO van Verimatrix. "SLT koos ervoor om Multi-DRM te implementeren als software-as-a-service om CAPEX te helpen verminderen en tegelijkertijd de groeiende complexiteit van het beheren van meerdere apparaten met native DRM's aan te pakken. Hierdoor kunnen ze in de toekomst gemakkelijk verschillende netwerktypen en apparaten toevoegen."

Over SLT

De SLT Group, een blue-chipbedrijf en een dominante speler in de Sri Lankaanse ruimte voor telecom en Information Technology Enabled Services (ITES), heeft een klantenbestand van meer dan acht miljoen, waaronder multinationals, grote en kleine bedrijven, publieke sector, retail- en binnenlandse klanten. De SLT Group biedt een volledige reeks ICT-faciliteiten en -diensten op het gebied van spraak, data, breedband, groothandel, enterprise, tv en mobiele diensten. http://www.slt.lk.

