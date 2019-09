Verimatrix : Sri Lanka Telecom s'entoure d'un réseau de partenaires reconnus pour assurer le déploiement à grande échelle de TV Everywhere Experience sur l’ensemble de l'île

AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

IBC 2019 - Sri Lanka Telecom (SLT), a fait appel à un réseau de partenaires reconnus, sous la conduite de Millennium I.T.E.S.P., pour déployer sa solution de divertissement personnalisé (PEO) TV Go : TV Everywhere venant compléter son service innovant IPTV, SLT PEO TV. Cette collaboration, conjuguée à l'expérience de Beenius, Broadpeak et Verimatrix (Paris:VMX) (Euronext Paris : VMX), a permis à SLT de se doter rapidement d’une plate-forme de diffusion vidéo plus avancée et plus sûre. PEO TV Go offre une expérience interactive enrichie aux abonnés, leur permettant de développer leur propre contenu sur la plate-forme.

Tandis que Beenius fournit la plate-forme de diffusion OTT, Broadpeak apporte ses solutions CDN et de vidéo à la demande. Enfin, Verimatrix apporte sa solution Multi-DRM avancée pour harmoniser la DRM native sur tous types de périphériques et ce pour les applications PEO TV Go. Millennium I.T.E.E.S.P, un partenaire historique de SLT, a assuré avec rapidité le déploiement OTT, ce qui permettra à SLT de doubler sa clientèle PEO TV en deux ans et d'attirer davantage de consommateurs 4G.

"En tant qu'intégrateur de systèmes multimédia et fournisseur de solutions de télévision interactive, Beenius s'engage à soutenir les opérateurs qui souhaitent déployer de nouveaux services vidéo innovants ", déclare Filip Remškar, CEO de Beenius. "La solution PEO TV Go de SLT offre la consultation de contenus télévisés sur tous les appareils disponibles, et ce, à partir d'une seule plate-forme. Notre étroite collaboration avec nos partenaires apporte une valeur ajoutée au projet en termes d'expérience utilisateur unifiée pour tous les appareils OTT, mais aussi de sécurité et de simplicité d'utilisation et d'application sur le terrain.''

"Pour répondre à la demande croissante des consommateurs en matière de contenu vidéo sur tous les écrans, SLT avait besoin d'une solution de streaming vidéo évolutive et efficace ", déclare Jacques Le Mancq, CEO de Broadpeak. "Au cours des quatre dernières années, nous avons travaillé en étroite collaboration avec SLT pour développer et perfectionner son offre IPTV PEO TV pour la VOD et les services de catch up TV.

Nous sommes très fiers de les accompagner aujourd'hui sur leur offre PEO TV Go qui s'adresse aux appareils annexes. En utilisant notre encodeur d'origine BkS350 et notre serveur de cache vidéo BkS400, SLT peut gérer une capacité de streaming massive dans des formats à bitrate adaptatif et ainsi offrir une qualité de service inégalée pour les applications live, VOD et catch-up sur tous les écrans."

"Le marché sri-lankais de la télévision payante est très concurrentiel, c'est pourquoi nous avons travaillé avec des acteurs clés de l'industrie pour comprendre les besoins de SLT en matière de réseaux et permettre un déploiement rapide de notre solution Multi-DRM ", explique Steve Oetegenn, COO de Verimatrix. "SLT a choisi de déployer le Multi-DRM en tant que software-as-a-service afin de réduire les dépenses d'investissement tout en se préoccupant de la complexité croissante de la gestion de plusieurs dispositifs avec des DRM natifs. Ce qui leur permettra à l'avenir d'ajouter facilement différents types de réseaux et d'appareils."

A propos de SLT

Le groupe SLT, une société de renom et un acteur dominant dans le secteur sri-lankais des services ITES (Telecom and Information Technology Enabled Services), compte plus de huit millions de clients, dont des multinationales, des grandes et petites entreprises, le secteur public, des particuliers et des clients nationaux. Le groupe SLT fournit une gamme complète d'installations et de services ICT dans les domaines des données vocales, du haut débit, du commerce de gros, des entreprises, de la télévision et des services mobiles. http://www.slt.lk