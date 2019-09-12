孩之寶推出《Ms. Monopoly》——《地產大亨》系列產品中首款向女性先鋒致敬的遊戲

羅德島州波塔基特--(BUSINESS WIRE)----(美國商業資訊)--孩之寶公司(Hasbro, Inc.)今天推出《地產大亨》(Monopoly)系列產品中首款向女性先鋒致敬的遊戲《Ms. Monopoly》。《Ms. Monopoly》遊戲代表這一系列產品有史以來首次有一位新人物登上遊戲封面——男版Monopoly是一位房地產大亨，而女版Monopoly則是一位致力於投資女性創業者的宣導者。

《Ms. Monopoly》將目光集中在那些挑戰現狀的女性身上，意在鼓舞每一個人——無論老幼。為了表示慶祝，孩之寶為幾位年輕的女性發明者和創業者帶來驚喜，給予她們應得的獎勵，以此來代替贏取的「大富翁」遊戲幣——孩之寶提供約20,580美元的真實資金來激發她們的創新精神並推進其專案——這恰恰是遊戲中「大富翁」獎金的金額。可點選這裡收看她們對這一驚喜的反應。所有這些年輕的發明者都有著截然不同的背景，但卻擁有同一個目標——用她們的發明造福他人。

來自康乃狄克州的16歲女孩Sophia Wang發明了能夠在沉洞出現前探測出沉洞的裝置，經過兩年的努力，原型裝置的精確率現已達到93%。她希望申請專利，並交由佛羅里達州容易出現沉洞的社區使用。

來自丹佛的13歲女孩Gitanjali Rao的發明能夠幫助檢測飲用水中的鉛，這樣，人們便能夠自行測試並更快獲得結果。她的目標是創造價格低、使用簡便的擕帶式裝置，這樣世界各地的人都能夠使用。

來自愛爾蘭的16歲女孩Ava Canney發明的分光計能夠測量糖果和汽水中的染劑含量。在學習了食品中添加劑的有害影響之後，Ava希望幫助人們對於身體攝入的毒素做出明智的決定。

孩之寶全球品牌策略和行銷資深總監Jen Boswinkel表示：「經由推出《Ms. Monopoly》以及為這些年輕的女士提供資金用以投資她們未來的專案，我們希望對廣大女性過去以及今後的每一天為我們的社會所做出的諸多貢獻表示肯定和致敬。」

《Ms. Monopoly》將於9月中旬上架，為此一系列產品賦予新的意義——廣大女性歷來所做的種種突破性發明和創新取代地產，玩家不再蓋房子，而是要建立商業總部。從WiFi等發明到巧克力豆餅乾、太陽能加熱和現代塑身內衣，無論是科學進步抑或日常配飾，《Ms. Monopoly》為女性所創造的一切而喝彩。

《Ms. Monopoly》也是第一款女士收入高於男士的遊戲——遊戲中的顛覆性變化使女士們擁有通常男士才享有的優勢。儘管如此，如果男士們處理得當，也能夠賺到更多的錢。

《Ms. Monopoly》現可在Walmart預訂，並將從2019年9月起在全美及全球某些國家的大部分大型零售商處販售，建議零售價為19.99美元。

關於孩之寶

孩之寶(NASDAQ: HAS)是全球性的遊戲和娛樂公司，致力於打造全球最佳娛樂體驗，從玩具和遊戲，到電視、電影、數位遊戲和消費產品，孩之寶為受眾提供各種途徑以感受其經典品牌的魅力，其中包括NERF、彩虹小馬(MY LITTLE PONY)、變形金剛(TRANSFORMERS)、培樂多(PLAY-DOH)、地產大亨、淘氣寶貝(BABY ALIVE)、MAGIC: THE GATHERING和POWER RANGERS，以及知名合作品牌。借助其娛樂廠牌Allspark Pictures和Allspark Animation，公司透過在所有螢幕上的生動故事敘述和內容而在全球建立品牌。透過企業社會責任和慈善事業，孩之寶致力於為兒童及其家人創造更加美好的世界。孩之寶在《CR Magazine》評選的2019年100家最佳企業公民(100 Best Corporate Citizens)排行榜中位居第13名，並在過去八年一直被道德村協會(Ethisphere Institute)評選為「全球最具道德企業」(World’s Most Ethical Companies®)之一。查詢詳情，請造訪www.hasbro.com，並在Twitter (@Hasbro)和Instagram (@Hasbro)上關注我們。

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